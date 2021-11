Zamestnávatelia podporujú prísne ODPORÚČANIA: Výzva vláde! Predstavte konečne poriadny plán

Dokedy ešte chcú kompetentní čakať? To je otázka, ktorú si kladú zamestnávatelia. RÚZ pripomína, že už pred niekoľkými mesiacmi upozorňovala na to, že je potrebné sa na tento scenár s predstihom pripraviť a tiež poučiť sa z chýb predošlých dvoch vĺn pandémie.

VIDEO ZOZNAM opatrení, ktoré navrhlo konzílium odborníkov

Konzílium odporúča sprísniť opatrenia

Konzílium odborníkov v súvislosti so zhoršovaním epidemickej situácie odporúča sprísnenie platných opatrení, vrátane práce z home-officu, zvýhodnenia očkovaných ľudí či povinnosti, aby sa zamestnanci pri vstupe do práce preukazovali dokladom o očkovaní či jeho prekonaní kovidu, prípadne negatívnym výsledkom testu.

Na pracovisku sa stretávajú očkovaní s neočkovanými, je to riziko

Túto myšlienku zamestnávatelia, združení v RÚZ nezamietajú, no upozorňujú, že je potrebné, aby išla ruka v ruke s nástrojmi, ktoré zabezpečia skutočnú efektivitu podobných opatrení. Na diery v legislatíve v tejto súvislosti RÚZ upozorňovala už v lete. "Na pracoviskách totiž denne dochádzalo, a stále dochádza, k stretu očkovaných a neočkovaných zamestnancov, čím sa zvyšuje možnosť rozšírenia nákazy. Napriek tomu zamestnávatelia nemajú žiadnu možnosť spoľahlivo zistiť a overiť informácie o očkovanosti a prekonaní ochorenia vo svojich pracovných kolektívoch," uviedli zamestnávatelia.

Zdroj: Getty Images

Podľa ich slov sa na to síce opýtať môžu, no to, či dostanú pravdivú odpoveď, je len na dobrovoľnom rozhodnutí zamestnancov. "Možnosť získavania týchto údajov by pritom zamestnávateľom pomohla určiť, aký je pomer očkovaných a neočkovaných v kolektíve, prispôsobiť tomu chod svojich podnikov a tým zabezpečiť najvyššiu možnú mieru ochrany pre svojich zamestnancov bez ohľadu na to či sú alebo nie sú zaočkovaní," uviedla RÚZ.

Na krízového scenáre sme sa mohli pripraviť v lete

Už v lete sa pritom podľa nich mohli začať pripravovať na krízové scenáre vývoja epidemickej situácie a vypuknutie tretej vlny. Namiesto toho však stále čakajú na „konečný verdikt“. "Ministerstvo práce najskôr prisľúbilo, že situáciu vyrieši prostredníctvom vyhlášky ÚVZ. Neskôr minister práce prišiel s myšlienkou zmeny Zákonníka práce a najnovšie uvažuje o zmene v COVID semafore. Uvítali by sme úpravu príslušnej legislatívy (najmä Zákonníka práce), ktorá by zamestnávateľom poskytla možnosť a oprávnenie efektívne kontrolovať či sú zamestnanci očkovaní a na základe toho prispôsobiť organizáciu práce v prevádzkach," zdôraznil prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.



Zamestnávatelia, združení v RÚZ preto vyzývajú vládu, aby namiesto myšlienok a ideí ako pristúpiť k tretej vlne pandémie konečne predstavila konkrétny a efektívny plán zvládnutia pandemickej situácie a podpory pre zasiahnuté sektory, ktorý sa opiera o pozitívne skúsenosti z minulosti či dobré príklady zo zahraničia. "V predstihu sme kompetentných upozorňovali na to, že takáto situácia nastane. Upozorňovali na to aj vedci a odborníci. Neradi by sme totiž po tretí raz zažili to, že sa nám situácia opäť vymkne z rúk a doplatia na to domácnosti, nemocnice, zamestnávatelia i celá ekonomika. O to viac, keď sa tomu dalo predísť," uzatvára tajomník RÚZ Martin Hošták.