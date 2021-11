KORONAVÍRUS Vakcína prináša mestám slobodu, tvrdí Heger: Pogratuloval Sabinovu

"Pred niekoľkými dňami chýbalo Sabinovčanom približne 200 zaočkovaných obyvateľov nad 50 rokov na preradenie do lepšej farby. Rozhodli sa teda do obcí vyslať mobilné tímy a cez rozhlasy pozývali ľudí na očkovanie. Vďaka snahe a odhodlaniu sa to podarilo aj okresom Skalica a Dolný Kubín," priblížil premiér. Ako doplnil, viaceré mestá sú blízko a verí, že čoskoro potrebnú hranicu prekonajú. Priblížil, že ide o Nitru, Námestovo, Myjavu, Banskú Bystricu, Ružomberok a Piešťany.

Vďaka zaočkovanosti nad 65 percent druhou dávkou medzi obyvateľmi nad 50 rokov získajú okresy podľa slov premiéra žolíka a môžu sa presunúť do lepšej farby. Poukázal na to, že od pondelka je 14 takýchto okresov. "Prechod z čiernej do bordovej farby znamená aj otvorené reštaurácie, penzióny, hotely, hromadné podujatia aj pre neočkovaných, svadby, kary, oslavy do 20 zaočkovaných, fitnescentrá pre zaočkovaných," dodal Heger.