AKTUÁLNE Na Slovensku už máme aj infekčnejší variant delta plus! Situácia je alarmujúca

BRATISLAVA - Vrchol tretej vlny stále neprišiel a situácia sa vyvíja horšie, než sa pôvodne očakávalo. Odborníci však varoval, že ďalšia vlna môže byť rovnako silná ako druhá. Nemocnice sa plnia, hospitalizovaných pacientov aj pozitívnych prípadov pribúda. Bohužiaľ, rastú aj úmrtia. V tejto situácii sa na Slovensku už objavil aj infekčnejší variant koronavírusu delta plus.

V novinách TV Joj o tom informovala epidemiologička Zuzana Krištúfková. Variant koronavírusu delta plus je ešte nebezpečnejší než pôvodný variant delta. Ten, kto nie je zaočkovaný a v minulosti neprekonal koronavírus sa s deltou stretne určite.

VIDEO Prežívame najhoršie obdobie epidémie za posledné mesiace, minister Lengvarský pripustil lockdown pred Vianocami

COVID je agresívnejší, nárast DRAMATICKÝ: Poprad hlási plný stav! Nemocnice na východe obmedzili výkony

Na Slovensku je delta plus

Krištúfková pripomenula ze konzílium odborníkov varovalo, že tretia vlna môže byť rovnako silná ako druhá. "Je to spôsobené najmä nízkou zaočkovanosťou. Sme na chvoste krajín EÚ, horšie je na tom už len Rumunsko a Bulharsko," uviedla s tým, že chránených je 47 percent obyvateľov Slovenska. V rizikovej skupiny 50 plus je stále okolo 800-tisíc nezaočkovaných.

V súvislosti s výskytom variantu delta plus sme oslovili Úrad verejného zdravotníctva.

Zdroj: MZ SR

"Dokonca tu máme už aj delta plus, ktorý je ešte infekčnejší ako samotný variant delta," uviedla. Podľa Krištúfkovej Slovensku môže hroziť aj štvrtá vlna pandémie, pokiaľ sa očkovanosť nezvýši. Konzílium odborníkov dnes rokuje celý deň a výsledok oznámia zajtra na tlačovej konferencii. Zrejme navrhnú vláde prísnejšie opatrenia. "Situácia je skutočne alarmujúca. Máme tam určité zásadné opatrenia, ktoré chceme vláde predložiť, aby sa nimi zaoberala," povedala.

Ak ste neprekonali COVID alebo nie ste zaočkovaný, s deltou sa stretnete

"Každý, kto nebol očkovaný alebo neprekonal COVID, si musí uvedomiť, že sa deltou nakazí a potom už bude záležať len na jeho organizme, ako sa s ňou vysporiada," uviedla Krištúfková. Epidemiologička vyvrátila aj to, že zaočkovaní nie sú chránení, pokiaľ nemajú tretiu dávku. "To nemôžeme povedať, že ich očkovanie nechráni. Chránia ich. Riziko nakaziť sa deltou pre zaočkovaných je nízke a oveľa nižšie ako pre nezaočkovaných," uviedla.

Na margo očkovania dodala, že aj keď sa nakazí očkovaný, ochorenie prebieha miernejšie a ak sa dostanú do nemocnice sú to väčšinou ľudia, ktorí majú aj iné ochorenia a sú starší. Posilňujúce dávky vakcíny odporúča hlavne ľuďom s imunologickými problémami, neskôr by rada videla zaočkovaných ľudí nad 50 rokov. Podľa profesorky stále nie sme na vrchole tretej vlny a situácia sa vyvíja veľmi nepriaznivo.