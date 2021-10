Najviac pozitívnych pribúda medzi deťmi: Až 10 okresov sa vyhlo HORŠEJ fáze! Nemocniciam pomáha očkovanie

Od budúceho týždňa bude v čiernej fáze 10 okresov, pričom až 10 je v nižšej fáze, ako by mali byť. Naopak okresy Kežmarok a Trebišov trpia kvôli svojim susedom. Miesto červenej sa dostali do bordovej farby. Dôvodom sú ich susediace okresy v čiernej farbe a pravidlo o maximálne jednostupňovom rozdiely medzi susediacimi okresmi.

Dva okresy sa vyhli čiernej fáze

To, že 10 okresov je v nižšej fáze COVID automatu, než by boli na základe výskytu ochorenia, a to vďaka zaočkovanosti rizikovej populácie nad 50 rokov, možno podľa šéfa Inštitútu zdravotníckych analýz považovať za pozitívne správy. "Dokonca dva okresy - Prešov a Žilina by boli v čiernej fáze. Vďaka zaočkovanosti v skupine nad 50 rokov sú v bordovej fáze," skonštatoval Mišík.

Naďalej však pokračuje rast pozitívnych prípadov aj hospitalizovaných pacientov. "Denne pribúda takmer 3000 pozitívne testovaných a do nemocníc za uplynulý týždeň prišlo 800 pacientov a aktuálne je hospitalizovaných takmer tisíc pacientov a 125 pacientov je na UPV," povedal.

VIDEO COVID automat sa zatiaľ nebude meniť: TOTO sú dôvody odborníkom! V čiernych okresoch je riziko nákazy obrovské​

Najviac pozitívnych pribúda medzi stredoškolákmi

Najviac pozitívnych je medzi stredoškolákmi a ich rodičmi. "Za uplynulý týždeň incidencia vzrástla. Vidíme aj efekt objavovania sa infekcií v blízkych vekových skupinách, ktoré úzko interagujú so skupinami, v ktorých sa šíri infekcia. Sú to mladšie ročníky od 5 do 9 rokov," uviedol.

Situácia v nemocniciach sa v regiónoch líši

Situácia v nemocniciach bola v regiónoch rôzna. Počet hospitalizovaných v regiónoch závisel aj od presunu pacientov do nemocníc. Na Slovensku bolo za september hospitalizovaných približne 1200 pacientov, čo je 215 na milión obyvateľov.

"Z niektorých okresov ako Snina, Bardejov alebo Čadca výrazne viac pacientov na milión obyvateľov vyžadovalo hospitalizáciu. Je vidieť, že mapa koreluje s aktuálnou situáciou, čo sa COVID automatu týka," ozrejmil Mišík. Pacienti strávili v nemocnici priemerne 8 dní. Na počte hospitalizovaných sa odzrkadľuje práve očkovanie.

V nemocniciach sú aj osoby do 20 rokov, ide o 4 percentá, v minulosti to bolo len jedno percento. Momentálne sú v nemocniciach mladší ľudia, keďže ľudia nad 70 rokov sú do veľkej miery zaočkovaní.

Veľké regionálne rozdiely

Spočiatku sa predpokladalo, že práve na Kysuciach by mala byť situácia relatívne pokojná. Dôvodom mala byť vysoká premorenosť, keďže na tom boli najhoršie aj počas druhej vlny. Opak je však pravdou a dôvodom je nízka miera zaočkovanosti. V okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto je zaočkovaných niečo vyše 36 percent. V okrese Tvrdošín je to o niečo lepšie, plne zaočkovaných je niečo vyše 39 percent.

Aj to je dôvodom obsadenosti nemocníc. "Sme na 19 percentách obsadenosti nemocníc, ale vidíme veľké regionálne rozdiely," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Poukázal pritom na nemocnicu v Prešove, kde je zaplnených 44 percent maximálnej kapacity, zatiaľ čo v Nitre len približne sedem percent. Prejavujú sa tu veľké regionálne rozdiely.

Situácia sa nezlepšila ani v jednom okrese

Situácia sa prvýkrát nezlepšila ani v jednom z okresov. Práve naopak. Situácia sa zhoršila v 19 okresoch - Banská Bystrica, Levoča, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové Zámky, Poltár, Poprad, Prešov, Sabinov, Senec, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Topoľčany, Tvrdošín, Vranov nad Topľou a Žilina.

Čiernych okresov budeme mať od pondelka 10. Budú medzi nimi okresy Bardejov, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Michalovce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Tvrdošín. Väčšina z týchto okresov má pozitivitu nad 25 percent a sedemdňová incidencia je vyššia ako 350.

"Ohniská sú zaznamenávané v rodinách, spoločných domácnostiach, školách ale aj futbalových tímoch," skonštovali regionálni hygienici za Čadcu a Kysucké Nové Mesto. Epidemiologická situácia sa najviac zhoršila hlavne v školách aj v okresoch Tvrdošín a Stará Ľubovňa.