Matovičovo predvolebne VIDEO z vily v Cannes má dohru: Nečakane so Šeligom oznámili začatie vyšetrovania

BRATISLAVA - O pár týždňov to už budú neuveriteľné 2 roky od kedy víťazné hnutie OĽaNO z volieb 2020 zverejnilo video, na ktorom sa rozhodli navštíviť údajnú vilu exministra dopravy za Smer-SD Jána Počiatka vo francúzskom meste Cannes. Odvtedy sa ľady veľmi nepohli, no dnes sa na spoločnej tlačovej konferencii objavila nečakaná dvojka Juraj Šeliga (Za ľudí) a minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorí oznámili novinky v tomto prípade.

VIDEO Tlačová konferencia Matoviča a Šeligu:

Ozvali sa Francúzi

Francúzska prokuratúra koná vo veci vily exministra financií Jána Počiatka v Cannes. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Vysvetlil, že po videu lídra OĽANO Igora Matoviča z Cannes spred roka pripravili podklady a obrátili sa na tamojšie úrady, aby preverili legálnosť majetku Počiatka a konali. Šeliga spolu s Matovičom kritizovali súčasné znenie zákona o pôvode preukazovania majetku a zopakovali záujem novelizovať ho.

Šeliga skonštatoval, že už pred rokom sa očakávalo konanie slovenskej prokuratúry vo veci Počiatkovej vily, no nestalo sa tak. Aj preto sa podľa vlastných slov s kolegami pozrel na francúzsku i európsku judikatúru a francúzske daňové zákony, pripravili podanie a obrátili sa na tamojšie orgány. Francúzska prokuratúra ho mala informovať, že začala konanie. Na základe podania by sa mala zaoberať podľa Šeligových slov napríklad podozreniami z prania špinavých peňazí či obchádzania daňových zákonov. Vzhľadom na citlivosť prípadu však nateraz prokuratúra neposkytla ďalšie informácie.

Vila nemá byť všetko z predvolebných sľubov

Hovorí o doťahovaní vecí a sľubov spred volieb. Doplnil, že pripravené majú aj ďalšie veci. Naznačil, že viacero z verejne činných osôb a nominantov bývalých vlád má obrovské majetky v zahraničí, ktoré nevedia úplne vysvetliť.

Šeliga označil súčasný zákon o preukazovaní pôvodu majetku za bezzubý. Podotkol, že celý proces je komplikovaný a zdĺhavý, pričom počas neho môžu preverované osoby prepisovať majetky na príbuzných. Tvrdí, že zákon sa dá obísť a jeho novelizácia je otázkou elementárnej spravodlivosti.

Matovič rozbehol rokovania v koalícii

Matovič informoval, že s koaličnými partnermi vedie intenzívne diskusie o zmene zákona. Verí, že nebudú hľadať spôsoby, ako zamedziť novele. Nepovedal, ktorí partneri prípadnú zmenu blokujú, no niektorí podľa neho prišli s rôznymi výhovorkami. Líder OĽaNO zdôraznil, že je to záväzok z vládneho programu a vyzval partnerov, aby pozerali aj na verejný záujem a prísľub. Dodal, že potrebné sú aj ústavné zmeny, preto treba presvedčiť každého poslanca koalície. Otázne pri majetkoch viacerých bývalých nominantov je podľa neho to, či ho nadobudli legálne, či nezbohatli na štátnych zákazkách alebo prostredníctvom rôznych reštitúcií. Počiatka označil Matovič opätovne za symbol skorumpovanosti bývalej garnitúry.

O vile vo francúzskom Cannes, ktorá má byť majetkom Počiatka, informoval Matovič pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Poukázal na ceny nehnuteľností v lokalite, kde sa vila nachádza a na plot pozemku nalepil plagáty s nápisom "Majetok Slovenskej republiky".

archívne video