Na Slovensko tečú milióny eur od Orbánovej vlády: Vlastnia historický palác, chcú skupovať ornú pôdu!

Ešte koncom februára tohto roku Investigatívne centrum Jána Kuciaka spolu s ďalšími investigatívnymi novinármi odhalili podozrivé finančné toky smerujúce nielen na Slovensko, ale aj do ďalších krajín.

A to cez agentúru maďarskej vlády – Nadáciu Gabora Bethlena, ktorá za 10 rokov schválila až zhruba 140 miliónov eur pre subjekty na Slovensku – tie smerovali na kultúrne organizácie, do cirkvi, na rekonštrukcie škôl a škôlok, ale aj do známych slovenských klubov na juhu Slovenska (DAC Dunajská Streda), či na účty organizácii napojených na slovensko-maďarských politikov. Podľa centra boli rekordnými rokmi práve tie, počas ktorých sa konali voľby – teda v roku 2016 a 2020, kedy boli na Slovensku parlamentné voľby a v roku 2018, kedy boli, naopak, v Maďarsku.

Podľa portálu tvnoviny.sk však okrem dotácii vlastní aj viacerí slovenské nehnuteľnosti. Podľa katastra je majiteľom napríklad historického paláca, v ktorom donedávna sídlil Ústavný súd. Okrem toho chcú vytvoriť fond, ktorý by mal v strednej a východnej Európe skupovať ornú pôdu, teda aj na Slovensku. Na spoločnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Slovenska a Maďarska – Ivana Korčoka a Pétera Szijjártóa.

„Požiadali sme Maďarsko, aby robilo svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko alebo sa realizujú na našom území, po vzájomnej dohode a odsúhlasení,“ zdôraznil Korčok na spoločnej tlačovke so Szijjartóom. Jasne povedal, že sa mu nepáči, ak sa o niektorých maďarských aktivitách na Slovensku dozvedá z médií, nie oficiálnou cestou. V tejto súvislosti poukázal aj na zámer kupovať slovenskú ornú pôdu.

Šéf maďarskej diplomacie mu na to odpovedal tradične – diplomaticky. „Budeme informovať cez všetky možné kanály, je v našom záujme vzťahy medzi obidvoma štátmi upevňovať. Sme pripravení realizovať podporu v takom rámci, aby to bolo výhodné ako pre Slovákov v Maďarsku, tak i pre Maďarov na Slovensku,“ povedal Szijjartó s tým, že chcú zabezpečiť úplnú transparentnosť. Podľa portálu Pravda.sk plánuje maďarská vláda do Fondu „naliať“ až 400 miliónov eur. Ak by len sedmina z tejto sumy (Maďarsko susedí so siedmymi štátmi – Slovenskom, Ukrajinou, Rumunskom, Srbskom, Rakúskom, Chorvátskom a Slovinskom) išlo na nákup ornej pôdy, pri priemernej cene pôdy dobrej bonity v Nitrianskom či Trnavskom kraji zhruba 7-tisíc eur by vedeli skúpiť až 9-tisíc hektárov ornej pôdy na Slovensku.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan však už naznačil, že Slovensko chce podniknúť isté opatrenia. „V rámci dobrých vzťahov by každá cezhraničná podpora mala byť poskytovaná iba s vedomím a súhlasom štátu, na územie ktorého pomoc prichádza. Verím, že aj Maďarsko sa vráti k tejto slušnej diplomatickej praxi. Slovenskú pôdu považujeme za naše národné bohatstvo a národné dedičstvo, ktorého ochranu budeme aj v týchto turbulentných časoch naďalej legislatívne posilňovať,“ uzavrel Vlčan.