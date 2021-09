ROZHOVOR Exšéf SIS Pčolinský o svojich majetkových pomeroch, zárobkoch, ale aj o smutnej udalosti v rodine

Ktorý dátum si budete viac pamätať 11.marec (dátum zadržania pozn.red) alebo 31.august (dátum prepustenia na slobodu pozn.red)?

11.marec 2021.

Mali ste informácie, resp. indície, že môže k rannému zásahu prísť?

Od októbra 2020 som registroval informácie, že na poradách niektorí funkcionári Prezídia policajného zboru SR riešili, ako budú brať vedenie SIS, keď majú ochranku. Nebral som to osobne. Vedenie SIS sú predsa ľudia, ktorí boli súčasťou top manažmentu. Bolo to zvláštne, dôvody som nevidel, nepoznal. Postupom času, keď zadržali Boris Beňu a dostal som anonymný list...

Do SIS ste dostali anonymný list?

Našiel som si ho pri aute v spoločnej garáži obytného domu, kde bývam.

Čo v ňom bolo?

Že niečo sa okolo mňa deje.

Aký to bol anonym? Vyhrážajúci alebo upozorňujúci?

Bolo to všehochuť. Vraj som mal niečo vybavovať „ušatému“ Kollárovi, teda nejaké odposluchy a využívajú sa pri tom kajúcnici. Spomínal sa tam Bohm, Imrecze a ďalší. Nemám celý list v pamäti. Vtedy som si uvedomil, že sa naozaj niečo deje. A niektorí ľudia sa začali správať inak.

Akí ľudia?

Nie. Nechcem ich menovať. Boli to však ľudia, ktorí dovtedy pomerne intenzívne komunikovali. Pochopil som, že k niečomu príde, len som nevedel kedy.

Kto z vašej rodiny prežíval zásah a vaše zadržanie najhoršie?

Všetci to prežívali veľmi zle. Najhoršie určite manželka, dcéra, mama a babka. Štyri najpodstatnejšie ženy v mojom živote. Babka mala 90 rokov, extrémne zle to prežívala. Zhoršil sa jej zdravotný stav, potom prišiel úraz. Minulý týždeň sme ju pochovali. Na jej pohrebe som sa stretol s veľkým množstvom príbuzných a známych. Bol som šokovaný, ako veľa vecí ľudia prežívali so mnou. Miestami som mal pocit, že ich na pohrebe dojalo viac to, že ma vidia, ako úmrtie babky.

Je polročná samota v cele náročná viac na psychiku, či fyzickú stránku? Mali ste depresie?

Športu som sa nikdy aktívne nevenoval, s výnimkou pár období, kedy sme s kamarátmi chodili na krav magu, brazílske džiu džicu a občas to posilňovne. Zásadný rozdiel som nepociťoval. Polročná samota je výrazne náročnejšie na psychiku. Keď odtiaľ vyjdete, veľa vecí na vás dopadne. Napríklad teraz som zistil, že sa mi dramaticky zhoršil zrak.

Spoločnosť sa po vašom zadržaní rozdelila na dve skupiny. Tí, ktorí boli a sú presvedčení, že ste úplatok zobrali a na tých, ktorí tvrdia, že vás poznajú a nič takého by ste sa nedopustili. Čo myslíte, ktorých je viac?

Keď pôsobíte vo verejnej funkcii, tak skupiny sú vždy tri. Jedna je tá, ktorej je to jedno a vôbec ich to nezaujíma, lebo vás nepoznajú. Druhá skupina je presvedčená, že ste zlý človek a robíte zlé veci bez ohľadu na to, či ste obvinený alebo nie ste. A tretia skupina je ochotná vás obhajovať a veriť vám. A to bez ohľadu na obvinenia alebo odsúdenie. Podľa mňa najväčšia skupina je tá, ktorej je to úplne jedno.

Tá prvá skupina argumentuje, že príjmy nemôžu korešpondovať s nadštandardným životným štýlom, ktorí ste spolu s manželkou viedli.

Mám 43 rokov, vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Pracujem viac ako 25 rokov na plný úväzok. A často som mal viac zamestnaní v rovnaký čas. Manželka má rovnako rokov ako ja. Je docentkou. Učila na fakulte, podnikala. Počas spoločných rokov sme sa dopracovali k nasledujúcim veciam. Máme byt v bratislavskom Novom Meste, ktorý som financoval na 100 percent z hypotekárneho úveru cez Slovenskú sporiteľňu. Minulý rok sme si s manželkou kúpili chatu, ktorá má asi 60 metrov štvorcových v stave holodom, ktorú som financoval len z hypotekárneho úveru Slovenskej sporiteľne. Peniaze išli priamo z banky na účet predávajúcemu. Máme úspory asi vo výške 20 tisíc eur. Auto nevlastním. Využíval som služobné auto a predtým som si požičiaval od známeho, ktorý má autopožičovňu.

Aké boli vaše mesačné príjmy?

Všetky sú v daňových priznaniach. Dane a odvody som riadne platil. Posledné roky sme mali slušný spoločný príjem. Pred nástupom do služby som mal viacero zamestnaní. Manželka bola poslankyňou a zároveň učila na vysokej škole. V poslednom roku sme kumulatívne mali príjem cca 10 tisíc eur. Ak vlastníte byt, chatu a zároveň máte na krku dve hypotéky v sume 420 tisíc eur a na účte 20 tisíc eur, nie je to až taká výhra. Nikdy sme neboli na žiadnej exotickej dovolenke. Nebol so v Dubaji, na Maledivach, Seychelách či Dominikánskej republike. Chodím akurát do Čiech. Na drahé dovolenky sme nikdy nemíňali peniaze.

Mnohí poukazovali na luxusný šatník, ktorým sa vaša manželka prezentovala na sociálnych sieťach.

Schválne som sa pozrel manželke do šatníka a požiadal ju, aby mi ukázala kabelky. Má tri značkové kabelky luxusnejších značiek. A čo sa týka odevov, ktorý by pochádzali od top značiek, také v jej šatníku nenájdete.

Nedá sa nevšimnúť, že aj vy si potrpíte na značkové oblečenie.

Pre mňa je dôležité, ako to vyzerá a vždy je dôležitá cena. Nakupujeme v outletoch s polovičnou zľavou.

Generálna prokuratúra zrušila vaše obvinenia. Mnohí sú presvedčení, že o vás mal rozhodnúť súd a nie Generálna prokuratúra na základe paragrafu 363 Trestného poriadku.

Prečo som nepočkal? Nemal som prečo čakať. 4.mája som zasielal podnet na preskúmanie postupu podľa paragrafu 363. Nemôžem za to, že Generálnej prokuratúre to z kapacitných dôvodov trvalo takmer štyri mesiace. Ak by rozhodla o dva mesiace, tak by som bol v júli na slobode. Dôkazná situácia sa výrazne zlepšovala v môj prospech. Každý jeden dôkaz, či znalecký posudok alebo svedecká výpoveď buď objektivizovali alebo verifikovali to, čo som hovoril od začiatku. A vylučovali, že by mohlo dôjsť k spáchaniu takého skutku, ako bol opisovaný v uznesení o vznesení obvinenia.

Rozhodnutie Generálnej prokuratúry nemení nič na fakte, že môžete byť znovu obvinený. Máte informácie, že sa opäť pracuje na vašom prípade a bude opäť otvorený?

Nemám odkiaľ vedieť, či na tom niekto pracuje. Predpokladám, že keď sa raz pitbul zahryzne, už nepustí. Myslím si, že k nejakým aktivitám prichádza. No neviem k akým. Kým nemám akýkoľvek oficiálny dokument z trestného konania, nemám odkiaľ vedieť, či sa okolo mojej osoby niečo deje.

Kto podľa vás naviedol vášho bývalého námestníka Beňu na to, aby vypovedal proti vám?

Neviem, či ho niekto navádzal, alebo na to prišiel sám. V každom prípade bol v situácii, kedy mu hrozil dlhoročný trest. A potom to len nejakým spôsobom zobchodoval.

Viete identifikovať osobu či skupinu, ktorá je za vaším obvinením?

V prvom rade sú to osoby, ktoré svedčili proti mne. Mám v hlave skupinku osôb, ktorá to koordinovala.

Sú to mediálne známi ľudia?

Áno, sú.

Hovorí sa, že za vašim obvinením je človek alebo skupina ľudí, ktorí mali záujem byť na čele SIS miesto vás. Kto mal o tento post záujem?

Viem si predstaviť, že viacero ľudí mali o pozíciu záujem. Registroval som to. Sú ľudia, ktorí už majú svoj vek a v živote nedosiahli žiadnu riadiacu funkciu a cítia sa, že na to majú.

Pohybujú sa pri politických stranách?

Nie. To nie sú ľudia z politických kruhov. Sú to skôr ľudia, ktorí by prijali ponuku, keby ju dostali od kohokoľvek. Sú to kandidáti na akúkoľvek funkciu a myslia si, že majú na všetko.

Prehodnocovali a prehodnotili ste za múrmi leopoldovskej väznice vzťahy s ľuďmi?

Nie. Beriem život tak, ako prichádza. Vzťahy sú dynamické. Niektoré sa oslabujú, niektoré zaniknú a prichádzajú nové. Špeciálne som to neriešil.

Minulý týždeň vyšiel šokujúci interný prieskum Slovenskej advokátskej komory, v ktorom až 72 percent opýtaných obhajcov uviedlo, že nezákonné donútenie je bežnou praxou orgánov činných v trestnom konaní. Stretli ste sa s tým aj vy, resp. aj vaši advokáti?

Nehovoril som s advokátmi, či sa vo svojej praxi s tým stretli.

Nepýtam sa na ich prax. Stretli sa s tým, keď vás zastupovali?

(Ticho) Mám podozrenie o nátlaku a dohováraní niektorým ľuďom. Je to však len moje podozrenie, preto to nemá zmysel rozoberať. Zároveň mám informácie, že operatíva obiehala rôznych ľudí. Od kajúcnikov po ľudí, ktorí mohli mať problém so zákonom a žiadali, aby na mňa dali čokoľvek. Ich benefitom malo byť, že nebudú riešiť ich záležitosti. Hovorili mi to ľudia, ktorých sa to priamo týkalo.

Kto vás počas polročnej samoty vo väzbe najviac prekvapil?

Na začiatku, keď o sťažnosti v mojej väzobnej veci rozhodoval Najvyšší súd, 10 ľudí ponúklo za mňa záruku. Bola to pre mňa veľká vec. Všetkých si veľmi vážim a som im za to nesmierne vďačný. Z mediálne známych ľudí to bol Vladimír Palko a František Mikloško. Veľmi pekne im za to ďakujem. Aj všetkým, ktorí nie sú mediálne známi, ale sú to hodnotovo a morálne správni ľudia.

S ktorými politikmi ste sa od prepustenia už stretli?

Stretol som sa iba s manželkou, bratom, s Milanom Krajniakom a Borisom Kollárom. Nespomínam si, že by som sa stretol s niekým iným.

Kontaktovali vás politici z iných strán?

Jeden alebo dva prípady boli, že ma oslovili na kávu. Išlo o ľudí, s ktorými som mal aj predtým priateľský vzťah.

S Danielom Lipšicom ste roky spolupracovali a boli ste aj priatelia. Ako by ste definovali váš vzťah teraz?

Neviem úplne presne definovať náš vzťah. Daniel Lipšic sa vzhľadom na svoje postavenie rozhodol prejsť na formu spoločenského celibátu. Nie som s ním v žiadnom kontakte. Jeho rozhodnutie rešpektujem. Tým, že moja kauza žije, nerád by som prilieval olej do ohňa a dával zámienky na nejaké iné interpretácie vecí. Faktom je, že on sa v mojej veci vylúčil z konania. Rovnako sa vylúčil generálny prokurátor Žilinka. Daniel Lipšic v mojej veci svedčil, na základe jeho svedeckej výpovede a komunikácie, ktorú vydal, dosť výrazným spôsobom sa objektivizovali tvrdenia, ktoré som od marca hovoril.

Pomohol vám teda svojou výpoveďou?

Z môjho pohľadu určite áno. Hovoril len to, čo sa stalo.

Pri paragrafe 363 a zrušení obvinení mal ale problém.

Myslím, že trošku viac ako moja osoba, všetkých iritovala kauza Haščák. Môžem sa ale mýliť. Som presvedčený, že pri paragrafe 363 sa špeciálny prokurátor mýli v jednom a aj v druhom prípade.

Bol to práve Daniel Lipšic, keď ako minister spravodlivosti zaviedol do Trestného poriadku paragraf 363. Od konca augusta, kedy sa podľa paragrafu 363 zrušili obvinenia vám a Haščákovi, majú politici s tým problém a chcú ho upraviť, či dokonca zrušiť...

Myslím si, že paragraf by mal zostať. Presne v takom stave, v akom je. Podľa zverejnenej štatistiky Generálna prokuratúra každý rok vyhovie 80 až 90 tim ľuďom podľa paragrafu 363, ktorí by sa inak nedovolali spravodlivosti. Naozaj si nerobme ilúziu, že orgány činné v trestnom konaní vždy konajú na základe reálneho skutkového stavu, alebo vždy v súlade s Trestným poriadkom.

To čo rozprávate je skôr obraz Balkánu, než obraz krajiny, ktorá je v Európskej únií.

Podstatné je, že existuje v rámci prípravného konania mimoriadny opravný prostriedok, ktorý je možné použiť. Preto si myslím, že by mal byť zachovaný.

Keď ste boli riaditeľom SIS, nemohli ste sa voľne pohybovať bez ochrankárov. Ako je to dnes?

Moji ochrankári boli špičkovo vycvičení, skvelí ľudia. Robili si svoju prácu veľmi dobre. Boli samozrejme aj diskrétni, čo vyplýva z toho, že pracovali v tajnej službe. Dá sa na to zvyknúť, ale naozaj je zvláštny pocit, keď im „ujdete“ napríklad vyniesť odpad a máte pocit neskutočnej slobody. Z toho pohľadu je pre mňa súčasná situácia omnoho jednoduchšia.

Vaša tvár bola pomerne často v médiách. Ako na vás reagujú bežní ľudia?

Bol som mediálne známa tvár s rúškom, aj bez rúška. Reakcie mám výlučne pozitívne. Nestretol som sa ani s jednou negatívnou reakciou. Rovnako je to aj pri kontaktoch cez sociálne siete. Prišla mi len jedna negatívna reakcia v podobe dvojslovnej nadávky. Čo samozrejme neznamená, že nie som spomenutý v diskusiách pod rôznymi článkami. S tým sa treba naučiť žiť.

Čo znamená zásah, obvinenie riaditeľa SIS z hľadiska medzinárodnej prestíže a nazerania na našu tajnú službu? Je pre partnerov dôveryhodná? Podobný problém bol pred rokmi v Rakúsku.

Ak chcú orgány činné v trestnom konaní vykonávať nejaké úkony trestného konania aj vo vzťahu k vrcholným predstaviteľom štátu, bezpečnostných zložiek a ďalším, mali by zvažovať formu a spôsob. Ak niekoho obvinia za údajný 10 tisícový úplatok, ktorý stojí na výpovedi jedného kajúcnika a urobí sa z toho taký cirkus, Slovenská republika môže prísť o tisíce spravodajských informácií, ktoré prichádzajú zo zahraničia. Môže to hraničiť až so sabotážou.

Čo to znamená? Budú našu krajinu obchádzať so spravodajskými informáciami?

Napríklad tak, že niekto znefunkční štátny orgán. V tomto prípade Slovenskú informačnú službu tým, že ho odsekne od prísunu informácií, ktoré sú extrémne dôležité. Napríklad pri preverovaní pobytov cudzincov, pri správach o terorizme a teroristoch.

Prichádzame už o tieto informácie? Stali sme sa outsidermi v bezpečnostnom svete?

Myslím, že ešte nie. Paseku to už narobilo a ešte väčšiu robí to, keď sa potom zahraničné služby dozvedia, že to, čo sa udialo, bolo nezákonné, bez dôkazov a vyšiel som von ako nevinný človek. Ťukajú si potom na čelo a kladú si mnohé otázky. Nechápu to.

Už máte predstavu, čo budete robiť ďalej?

Zatiaľ sa snažím dobiehať veci, ktoré som zameškal. Od riešenia zdravotnej situácie, rodinných záležitostí až po zoznamovanie, čo sa za ten čas udialo. Veľa ľudí mi píše, že sa chce zdvorilostne stretnúť na kávu. Rozmýšľam, čo budem robiť.

V jednom rozhovore ste hovorili, že už máte pracovné ponuky.

Áno. Dostal som už aj konkrétne a aj menej konkrétne ponuky. Bol záujem niektorých spoločností, aby som pre nich pôsobil. Dávam si ešte nejaký čas, čo budem robiť.

Poznáte už sumu, ktorú budete žiadať od štátu ako odškodné?

Nie, neriešil som to. Musím ešte zanalyzovať konkrétne dopady. Škoda nebola spôsobená len mne, ale aj rodinným príslušníkom. Aj od toho to bude závisieť.