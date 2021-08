Koniec augusta pripomína srdce zimy: V Tatrách napadli desiatky centimetrov snehu!

Predposledný augustový deň sa turisti vo Vysokých Tatrách zobudili do bieleho rána. A to doslova. Na Lomnickom štíte sa totiž teploty držia pod bodom mrazu a to znamená jediné. Zrážky sa premenili do tuhého skupenstva a na „lomničáku“ začalo snežiť. Nejde však o slabé sneženie! Podľa protálu iMeteo.sk sa od rána vytvorila súvislá vrstva snehu a biela pokrývka má už takmer 20 centimetrov!

Zdroj: Tip čitateľa

Pre milovníkov snehu majú meteorológovia aj ďalšie dobré správy – snežiť tak skoro neprestane a výška snehovej pokrývky na najvyššie položených miestach ešte porastie. Údajne má snežiť celý dnešný deň, k večeru sneženie nachvíľu ustane a v noci začne opäť husto snežiť. Môže za to studený front, ktorý sa v súčasnosti nachádza nad celým Slovenskom. Ten okrem iného spôsobuje, že na vrcholoch našich veľhôr je teplota pod bodom mrazu a tak zostane aj najbližšie dni. Avšak, sneh nie je len na Lomnickom štíte, ale v menšom množstve aj v Lomnickom sedle. To je v nadmorskej výške 2190 metrov.

Zdroj: vt.sk