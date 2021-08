Oranžových OKRESOV je opäť viac: Situácia je pomerne stabilná! Počet nových prípadov pomaly rastie

Situácia s ochorením COVID-19 je aj naďalej pomerne stabilná. Za posledné dni však pomaly rastie počet nových prípadov, ale aj hospitalizovaných. Od pondelka bude oranžových okresov štrnásť, väčšina Slovenska ostáva v zelenej farbe bez obmedzení. Čo všetko od pondelka platí pre oranžové okresy?

VIDEO Pandemická situácia je aj naďalej pomerne stabilná, oranžových okresov však bude viac

V oranžových okresoch sa opatrenia sprísnia

V stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú zaradené okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levoča, Nové Zámky, Poprad, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom. V oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitness centrá či wellness, ale aj svadby a kary. Počet ľudí sa bude odvíjať od režimu, ktorý si vyberie organizátor.

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.

Rúška sú povinné

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Zdroj: ÚVZ SR

Rúška nebudú musieť po novom nosiť pedagogickí a ostatní odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.

Prevádzky a organizátori si budú musieť vybrať

Prevádzky a organizátori hromadných podujatí môžu vybrať, v akom režime budú fungovať. Na výber sú možnosti základ (prístup pre všetky osoby), OTP (prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu) alebo očkovaní (pre plne zaočkovaných).

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.

Hromadné podujatia

Čo sa týka hromadných podujatí, pri zaočkovaných kapacita obmedzená nie je. Ak organizátori zvolia OTP, na státie môže byť kapacita naplnená najviac na 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri.

Zdroj: ÚVZ SR

Pri základe čo sa týka sedenia, kapacita môže byť naplnená na najviac 25 % (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pre začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup. Čo sa týka obradov sobáša alebo krstu, platia pravidlá pre hromadné podujatia.

Svadby, kary, oslavy, večierky a iné podujatia

Pokiaľ si vyberiete formu základ, takéto akcie sa konať nesmú. Čo sa týka zaočkovaných, zúčastniť sa môže najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov). Pri forme OTP môže byť najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov).

Zdroj: ÚVZ SR

Obchodné domy a hotely

V obchodných domoch môže byť najviac jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené. Hotely a podobné ubytovacie služby sú pri výbere formy zaočkovaní alebo OTP bez kapacitného obmedzenia, pri základe sú zavreté.

Reštaurácie a ostatné zariadenia verejného stravovania

Ak si majiteľ vyberie, že do jeho podniku môžu prísť len zaočkovaní, v exteriéri môže fungovať bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozostupy. Pri OTP platí to isté, pri základe môže mať majiteľ otvorenú len terasu s maximálnym počtom osôb 10. Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Zdroj: ÚVZ SR

Fitnescentrá

Pre zaočkovaných môžu fitnescentrá fungovať bez kapacitného limitu, pri OTP môže byť v interiéri jeden zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov. Pri možnosti základ môže byť vo fitku maximálne 10 osôb.

Zdroj: ÚVZ SR

Počty nových prípadov rastú mierne

"V rámci krajín V4 počty prípadov rastú mierne. Čo sa týka zaočkovanosti, za priemerom EÚ ako krajina zaostávame o 20 percent," skonštatoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva Matej Mišík.

Za posledných sedem dní denne v priemere na Slovensku pribudlo 115 prípadov nakazených. Medzi prípadmi za ostatné dva týždne 74 percent nakazených tvorili nezaočkované osoby. Hospitalizovaných je 47 pacientov, z toho najviac v Košickom kraji. "Tempo rastu nakazených je však relatívne mierne a stabilné ako ostatné týždne," dodal Mišík.

Ako na tom bude očkovanie?

Zároveň očakáva, že s príchodom nového školského roka mierne vzrastie záujem o očkovanie. V súčasnosti je osem okresov, ktoré majú cez 50-percentnú zaočkovanosť svojich obyvateľov. "Klesá aj počet nezaočkovaných ľudí nad 50 rokov. Pribúda okresov, ktoré sa blížia k 65-percentnej hranici zaočkovanosti tejto vekovej skupiny, čo im umožní podľa COVID automatu prejsť na miernejší stupeň," zhodnotil Mišík. Aspoň prvú dávku vakcíny dostalo naprieč okresmi 30 až 61 percent obyvateľov. Plne očkovaných v rámci krajov je 26 až 58 percent.

Minister zároveň zopakoval, že možnosť tretej dávky sa stále skúma. "Nevylučujem, že rozhodnutie príde o týždeň či dva," spresnil Lengvarský. Do dvoch týždňov by podľa slov ministra mohlo dôjsť k úprave COVID automatu, aby sa okresy nedostávali do prísnejších stupňov a farieb len na základe počtu nakazených.