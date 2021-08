AKTUÁLNE Na diaľnici D2 horí kamión: Doprava z Česka je obmedzená

Kolóny na D2

Zdroj: TASR Jakub Kotian

BRATISLAVA - Na diaľnici D2 v smere z Kútov do Malaciek horí kamión. Doprava v smere z Českej republiky do Bratislavy je presmerovaná do jedného jazdného pruhu. TASR o tom v stredu ráno informovali z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.