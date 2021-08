Tragická nehoda neďaleko Vranova nad Topľou: Náraz vozidla do stromu Zámutovčan (†47) neprežil

VRANOV NAD TOPĽOU – K tragickej dopravnej nehode došlo vo štvrtok 19. augusta večer v katastrálnom území mesta Vranov nad Topľou. Náraz osobného motorového vozidla do stromu 47-ročný vodič z obce Zámutov neprežil. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

"Zámutovčan viedol osobné vozidlo v smere od obce Čaklov, pričom pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou zišiel z cesty do priekopy a narazil do stromu. Vozidlo sa zastavilo až ďalej na poli," uviedla s tým, že zranenia, ktoré Zámutovčan pri náraze utŕžil, boli nezlučiteľné so životom.

Presnú príčinu smrti určí nariadená pitva, ktorá tiež potvrdí alebo vylúči prítomnosť alkoholu u vodiča. Presnú príčinu nehody polícia vyšetruje, v prípade tiež začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.