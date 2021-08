Najznámejší vodič mercedesu je opäť v problémoch! FOTO Blokoval sanitku, teraz po ňom pátra polícia

TRENČÍN - Pre niekoľkými rokmi sa stal Boris Záhumenský azda najznámejším vodičom na Slovensku. Mohla za to arogantná jazda na drahom aute, ktorým blokoval sanitku. Dnes po ňom pátra polícia pre podozrenie z ekonomickej trestnej činnosti.

archívne video

Boris Záhumenský najprv tvrdil, že chcel záchranke pomôcť. Zapol svetlá, vytruboval a takto razil sanitke cestu. Myslel si, že ide o život. O niekoľko dní však svoj čin oľutoval a uznal, že urobil chybu. Babičke (86), ktorej prevoz do nemonicie svojou jazdou blokoval, sa prišiel ospravedlniť. "Pokladám to za morálnu povinnosť. Nemal som záujem nikomu ublížiť. Bola to moja chyba," povedal v roku 2016. Záhumenského riešila aj polícia, ktorá mu pre pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti odobrala aj zbrane, ktoré mal v legálnej držbe.

"Nakoľko vznikla odôvodnená pochybnosť o zdravotnej a psychologickej spôsobilosti 44-ročného muža, boli mu odobraté v zmysle zákona o zbraniach a strelive zbrane, ktoré mal v legálnej držbe," vysvetlila policajná hovorkyňa Elena Antalová. "Urobil som to dobrovoľne, bol som súčinný, môžu to potvrdiť aj policajti, boli u mňa doma, odovzdal som všetky zbrane," potvrdil vtedy Záhumenský.

Dnes sa však meno Borisa Záhumeného dostalo opäť na svetlo. Polícia po ňom pred dvoma dňami vyhlásila pátranie. Záhumenský je podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti.

Zdroj: Minv