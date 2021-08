Za zelený Vištuk: Skupina dobrovoľníkov chce obnoviť historickú aleju! Hlavou projektu je mladý študent

Stromovú aleju, ľudovo prezývanú aj "aleju na Lipky", poznajú najmä obyvatelia obče Vištuk a ľudia z blízkeho okolia. Ide o cestu, ktorú lemujú stromy a jej história siaha až do 19. storočia. Zdá sa však, že svoje najlepšie časy má už za sebou, k čomu napomáhajú aj niektorí ľudia, ktorí si ju mýlia s odpadkovým košom.

Skupina mladých ľudí na čele s Marekom Ochabom sa preto rozhodla, že zrealizujú projekt a aleju obnovia. "Ide o iniciatívu za obnovu vištuckej aleje, ktorej história siaha až do čias vlády cisárovnej Márie Terézie. Najnovšia generácia stromov, ktoré tam stoja teraz, boli však posadené v roku 1938 pri príležitosti 20. výročia vzniku Československa. Miestni tú aleju nazývajú aj "hradská", pretože kedysi viedla cez lipový háj (tzv. "Lipky") až na Červený Kameň," povedal pre Topky.sk Marek, ktorý tento nápad realizuje ako študentský projekt v rámci svojho štúdia na Sokratovom inštitúte.

Marekovi sa podarilo dať dokopy skupinu dobrovoľníkov, ktorá aktuálne funguje pod OZ Za zelený Vištuk. "Projekt realizujeme s podporou obce, Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie Ekopolis a Nadácie Revia. Obnova aleje zahŕňa výsadbu 55 nových stromov a odborné posúdenie a ošetrenie 45 starých. Výsadbu aleje realizujeme pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vištuk a prebehne 23.-24. októbra," vyvsetlil Marek. "Momentálne prebieha aj zbierka na Startlab, kde občania, ktorým záleží na životnom prostredí, môžu projekt podporiť," vysvetlil Marek.

Zdroj: Reprofoto/Startlab - Vištucké Lipky

Plánujú pokračovať ďalej

Nejde však len o Vištuk a jeho okolie, ale Marek by chcel byť inšpiráciou aj pre iné lokality na Slovensku. "Dlhý čas sme komunikovali s úradmi, a najmä s cestármi, ktorí z princípu nepovoľujú výsadbu stromov pri cestách. Tvrdia, že je to kvôli bezpečnosti, ale nie je to celkom tak. Problémom je, že nemajú kapacity sa potom o tie stromy starať," hovorí Marek.

Zasadiť stromy je jedna vec, kto sa však o ne bude starať? Organizátor projektu myslí aj na toto. Prvý rok po zasadení stromov ich bude raz za 14 dní zalievať pracovník miestneho poľnohospodárskeho družstva. Stromy budú proti vetru a zveri chránené opornou konštrukciou a pletivom. Údržba ochranných prvkov sa bude uskutočňovať jednotlivými "adoptívnymi" rodinami a združeniami, a to v koordinácii s projektovým tímom.

"Náš projekt môže byť zaujímavým precedensom a inšpiráciou aj pre iné lokality na Slovensku, že ak sa skutočne chce, tak sa stromy pri cestách sadiť dajú. Aleja u nás dostala zelenú. Môžeme slúžiť ako príklad spolupráce občianskej verejnosti, samosprávy (miestnej aj krajskej), orgánov štátnej správy, odborníkov aj podnikateľov. S výsadbou alejí plánujeme pokračovať aj ďalej," dodal Marek.