KORONAVÍRUS Revolúcia v boji s covidom: Je tu NOVÝ covid automat, 3 nové modely a menej farieb semaforu!

Práve kabinet premiéra Eduarda Hegera dnes bude mať mimoriadne pracovný, augustový večer, keďže o 17:00 majú rozhodnúť aj o predloženom pláne a spôsobe aplikácie nového covid automatu. Vláda bude ale zasadať len online formou s tým, že ďalšie detaily objasní minister zdravotníctva. Detaily predkladanej novej verzie covid automatu predstavil na pôde rezortu šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

Mení sa počet farieb

Prvou a zásadnou zmenou, ktorú si všimne skutočne každý je fakt, že počet farieb sa oproti pôvodnej verzii covid automatu zmenšil zo siedmich na päť stupňov. Sú to fázy monitoring (zelená), ostražitosť (oranžová), 1. stupeň varovania (červená), 2. stupeň varovania (bordová) a posledný 3. stupeň varovania (čierna). Dôvod zjednodušenej verzie je podľa ministerstva prostý - nechcú už uplatňovať pravidlá plošne, ale pre jednotlivé okresy zvlášť, pričom sa budú riadiť práve týmto semaforom. Už z prvotnej tabuľky je evidentné, že zaočkovaní ľudia budú prechovávať najväčšie výhody, no to ešte nie je všetko.

Zdroj: Topky/msz

Fázy incidencie predpokladajú nasledovné zmeny pri 7-dňovej analýze (po jednom týždni):

1. Monitoring: rast 0 až 10 prípadov, pokles 0 až 20 prípadov

2. Ostražitosť: rast 10 až 50 prípadov, pokles 20 až 150 prípadov

3. I. stupeň varovania: rast 50 až 150 prípadov, pokles 150 až 300 prípadov

4. II. stupeň varovania: rast 150 až 200 prípadov, pokles 300 až 500 prípadov

5. III. stupeň varovania: rast o viac alebo rovných 250 prípadov, pokles o viac ako 500 prípadov

Varovný prst a zmenu covid automatu si pýtala aj vážna situácia, keďže podľa Mišíka vedci v sekvenovaných vzorkách už evidujú takmer 100-percentný výskyt delta variantu koronavírusu, ktorý sa šíri ešte rýchlejšie. Hodnoty incidencie sa pritom vyskytujú na augustových hodnotách spred roka.

Tri nové protokoly riadenia situácie

Nutné je tiež vysvetliť ďalšie novinky v covid automate, a tými sú tri nové protokoly, podľa ktorých sa bude riadiť situácia v jednotlivých regiónoch a prevádzkach. Ak diskutujeme prakticky, tak organizátor akcie či podniku by si mohli teoreticky vybrať, pre akú skupinu ľudí by fungovali. Sú to tieto tri protokoly skupín ľudí:

1.Takzvaný Základ (riadenie sa doterajšími pravidlami pre bežný ľud bez prítomnosti vakcín, obmedzená kapacita, odstupy...)

2. Rakúsky model OTP (Očkovaní, Testovaní, Prekonaní s protilátkami), vychádza z nemeckých pomenovaní v Rakúsku 3G (Geimpft, Getestet, Genessen). Testovaní budú musieť mať PCR test nie starší ako 72 hodín od odberu alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín. Tento protokol teda v súčte spočíta najväčšiu skupinu ľudí: plne očkovaných, testovaných a aj tých, ktorí prekonali ochorenie.

3. Kompletne zaočkovaní

Tu je však ministerstvo ešte zdržanlivé v tom, ako bude prebiehať označovanie podnikov z hľadiska, ktorý protokol si dané zariadenie vyberie. Detaily sú preto otázkou schvaľovania na vláde, ktoré prebieha dnes podvečer.

Zaočkovanie seniorov je dobrý základ okresu

Ministerstvo v prípade prechodu z jednej fázy do druhej uvádza aj spôsob, akým k tomu dôjde. V princípe sa dá povedať, že ministerstvo apeluje najmä na zaočkovanosť ročníkov nad 50 rokov, ktorých ak bude v danom okrese viac ako 68 percent, má daný okres pozitívny efekt a posun "k dobru". Mišík uviedol aj názorný príklad.

Zdroj: Topky/msz

Rastová a poklesová fáza

O posune daného okresu nahor by zároveň rozhodoval daný orgán Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). V tomto kontexte prišlo ministerstvo opäť s novinkou, a síce s definovaním čo bude rastová a poklesová fáza prípadov.

Definícia rastovej fázy je taká, že rast incidencie je aspoň o 10 percent z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni.

Definícia poklesovej fázy znie tak, že pokles incidencie je aspoň o 10 percent z týždňa na týždeň v aspoň dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch na celonárodnej úrovni.

Ak je zraniteľná populácia (50 rokov a viac) plne zaočkovaná, ďalšie opatrenia strácajú zmysel, lebo nové prípady už nespôsobujú zaťaž pre nemocnice. Týmto chce rezort spustiť aj akúsi motiváciu rezidentov pre ostatné okresy.

Nový faktor zaočkovanosti rizikovej populácie

Ministerstvo si rovnako pripravilo analýzu toho, ktoré okresy majú už zaočkovanosť skupiny 50+ najvyššiu. Predstavilo tým nový faktor v covid automate - zaočkovanosť rizikovej populácie (nad 50 rokov). Z prvotných čísel to vyzerá tak, že za povestnou "vodou" sú okresy Bratislava I až V a Dunajská streda, ktorých zaočkovanosť ľudí vo veku 50+ je priemerne 70 percent, čo im v covid automate zaručuje automaticky posun o jeden stupeň nižšie. Teoreticky by sa teda dalo povedať, že bratislavské okresy a okresy, ktoré zvládnu zaočkovať týchto ľudí nad 68 percent by sa už nemali dostať do najnebezpečnejšej fázy.

Zdroj: Topky/msz

Následne bol predstavený aj grafický nákres mapy zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov. Už na prvý pohľad sa dá povedať, že v tomto prípade vedie západné Slovensko. Ministerstvo sa venuje výhradne tejto skupine ľudí aj preto, lebo až 98% úmrtí či hospitalizácii za posledné obdobie tvorila práve táto skupina obyvateľstva.

Zdroj: Topky/msz

Rezort ešte v závere dodáva, že pod kompletne zaočkovanou osobou sa myslí osoba 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po dávke jednodávkovej vakcíny, 14 dní po akejkoľvek inej dávke vakcíny ak osoba prekonala ochorenie covid-19 v 180 dňoch pred 1 dávnou vakcíny.

Archívne video