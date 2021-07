ROZHOVOR Mladý Slovák môže prepísať históriu: Letu do vesmíru sa nebojím, skôr sa obávam iného

BRATISLAVA - Lety do vesmíru s civilistami boli donedávna len príjemným snom, no už sa pomaly stávajú realitou. Japonský miliardár, ktorý v rakete Elona Muska vykúpil všetky miesta, hľadá do vesmíru ďalších osem pasažierov. Nepôjde však o astronautov, ale bežných civilistov. Medzi menami nádejných kandidátov je aj meno mladého Slováka.

Je ním Martin Poliaček - absolvent softvérového inžinierstva, ktorý sa spolu s obrovským počtom ľudí prihlásil do projektu DearMoon. Ide o projekt, do ktorého japonský miliardár Yusaku Maezaw hľadá osem ľudí, ktorí s ním poletia do vesmíru. Prvá civilná misia sa má uskutočniť v roku 2023 a dovtedy musia organizátori nájsť vhodných adeptov, ktorí s miliardárom polietia na niekoľko dní do vesmíru. Poliaček v rozhovore pre Topky.sk priblížil, ako výber prebiehal, akú bude mať let trasu a koľko ľudí sa vôbec do projektu prihlásilo.

Zdroj: archív Mateja Poliačeka

Projekt DearMoon v súčasnosti ponúka možnosť ôsmim ľuďom (civilistom) ísť do vesmíru na kozmickej lodi Starship. Ako ste sa o tejto možnosti dozvedeli?

Dozvedel som sa to najmä zo sociálych médií. Medzi kolegami z vesmírneho priemyslu sa takéto príležitosti šíria rýchlo.

Museli ste spĺňať nejaké špeciálne požiadavky? Koľko ľudí sa vôbec do projektu prihlásilo? Ako prebiehalo výberové konanie?

Projekt bol otvorený naozaj každému, jedinou podmienkou bolo mať aspoň 18 rokov v dobe letu. Podľa organizátorov sa do projektu prihlásil 1 milión kandidátov z celého sveta. V prvých krokoch výberu bolo treba napísať motiváciu pre prihlásenie do projektu, následne potom v minútovom videu predstaviť seba a svoju prácu. Podľa čoho potom organizátori vyberali kandidátov, nie je známe.

Ako beriete, že ste medzi tridsiatkou vybraných kandidátov? Mali ste ťažkú „konkurenciu“?

Organizátori zverejnili vybraných 30 kandidátov vo videu. Podľa organizátorov výber kandidátov vo videu nemá súvis s finálnym výberom posádky. Aj keby to nakoniec nevyšlo, som rád, že ich moja prihláška zaujala natoľko, že sa dostala do tohto videa.

Kedy sa dozviete, či ste boli do projektu vybraný a kedy by ste následne poleteli do vesmíru? Aká bude trasa? V prípade, ak by vás vybrali – budete musieť absolvovať nejaké špeciálne cvičenia a ak áno, koľko bude trvať? Na čo všetko bude zamerané? Budete musieť za let niečo platiť, alebo to bude úplne zdarma?

Let by mal trvať 6 dní, a malo by ísť o let okolo Mesiaca s následným návratom na Zem. Čo sa týka výberu, výcviku a ostatných logistických otázok, na tie majú v tomto momente odpovede asi len organizátori projektu.

Ak vás vyberú - plánujete si so sebou vziať nejaký kúsok Slovenska – či už talizman, slovenskú vlajku, alebo podobne?

Určite áno, ale snažil by som sa, aby sa jednalo o niečo užitočné - napríklad nejaký experiment od slovenských vedcov.

Máte pred letom rešpekt, respektíve bojíte sa niečoho? Ak áno, čoho najviac?

Pre mňa je najťažšou časťou projektu práve výberová fáza, lebo konkurencia je naozaj silná, je tam množstvo skvelých a zaujímavých kandidátov. Na prípadný výcvik a samotný let by som sa asi príliš tešil na to, aby som sa ich bál :)

Povedzte niečo o sebe - kde pracujete, čomu sa venujete – má vaša práca presah do tejto oblasti?

Momentálne pracujem ako člen letovej kontroly ISS v Nemeckom centre pre letectvo a kozmonautiku (DLR). Spolu s kolegami z Európskej Vesmírnej Agentúry (ESA) máme na starosti modul Columbus, ktorý je súčasťou stanice. Tím, v ktorom pracujem ja, monitoruje a obsluhuje palubné systémy a experimenty. Zabezpečujeme tak plynulý chod modulu a často tiež pomáhame astronautom na palube. Myslím si, že podrobná znalosť systémov a operačných princípov pilotovaných letov do vesmíru sú užitočné aj pre let okolo Mesiaca.

Vy ste určitý čas pracovali aj v ESA – ako ste sa tam dostali a čo bolo vašou úlohou?

Do ESA som sa hlásil priamo po skončení inžinierskeho štúdia, do absolventského programu “Young Graduate Trainee.” Je to skvelá príprava na prácu v európskom vesmírnom priemysle. Ako absolvent softvérového inžinierstva som pracoval najmä na podporných softvérových technológiach, ktoré nám pomáhajú vyvíjať a testovať vesmírne misie.

Cbceli by ste pracovať v NASA?

Keďže nie som občanom USA, práca priamo v NASA by bola náročnou ambíciou. V mojej súčasnej práci však s NASA blízko spolupracujeme - počas zmien máme headsety, a sme v neustálom kontakte s tímami v Houstone, Moskve, ale aj japonskej Tsukube. NASA je však náš najbližší partner, keďže modul Columbus spadá pod americký segment ISS.

Čo sa týka budúcnosti – myslíte si, že budú lety do vesmíru budú tak dostupné, ako sú v súčasnosti lety?

Ešte je asi priskoro na to, aby som vedel situáciu dobre odhadnúť - cena letov do vesmíru je stále extrémne vysoká. SpaceX má však ambície tieto náklady znížiť, ako najviac sa dá, hlavne vďaka znovupoužitelnosti ich rakiet. Najmä Starship, na ktorom by mala letieť aj posádka projektu dearMoon, má potenciál svojím dizajnom a kapacitou.

