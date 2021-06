Bratislavu zaplavili zvláštne značky! FOTO Bezpečne domov a všetci za jedného! Videli ste ich aj vy?

BRATISLAVA - Po uvoľnení opatrení sa do miest vrátil takmer normálny život. V uliciach však nepribudli len ľudia, ale aj zvláštne nové tabule. Viete, čo znamenajú?

archívne video

Tabule sú osadené najmä v uliciach Nového Mesta, konkrétne sú to ulice Ľudové námestie, Šuňavcová, Ursínyho, Jaskový rad, Kukučínová, Za kasárňou, Odbojárov, Horská, Tupého, Sliačska, Mikovíniho, Kysucká, Teplická, Bárdošova, Guothova, Cesta na Kamzík, Jánoškova, Na Revíne a Československých parašutistov.

Na tabuliach sú zobrazené rôzne situácie cestnej premávky a k tomu upozornenia, aby sa motoristi, cyklisti, ale aj chodci správali na ceste ohľaduplne. Je zrejmé, že to súvisí aj s nedávnymi tragickými udalosťami, ktoré sa na Slovensku udiali. Slovenský cyklista Adrián Babič zomrel v stredu (26. mája) pri dopravnej nehode. Dvadsaťštyriročný deaflympionik neprežil kolíziu s automobilom počas tréningu, informoval oficiálny web Slovenského deaflympijského výboru.

Pri Harmanci zase zomrela 41-ročná mamička Janka. Vodič prešiel z neznámych príčin do protismeru a narazil do skupiny cyklistov. Do nemocnice bol prevezený aj jej 10-ročný syn Miško. Otec rodiny je v poriadku.

Skutočný dôvod osadenia týchto tabúľ sa verejnosť dozvie už v stredu!

Zdroj: Topky.sk

