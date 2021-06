Obľúbená sieť reštaurácii hľadá nových zamestnancov: Poďte si zarobiť, voľné sú tieto miesta

Bratislava - Baví vás gastro? Máte výborný vzťah k jedlu a chceli by ste robiť prácu, ktorá vás bude skutočne baviť? Staňte sa súčasťou obľúbenej gastronomickej skupiny, ktorá prevádzkuje niektoré z najpopulárnejších pohostinstiev v Bratislave. Ak máte chuť pustiť sa do práce a popritom si slušne zarobiť, tieto ponuky by vás mohli zaujať. Nachystajte si životopis a pozrite sa, aké pozície sú momentálne voľné.