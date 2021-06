Nakupujete z Číny? Platia nové pravidlá preclievania! Pozrite sa, na čo všetko si musíte dať pozor

Archívne video

Klienti na novej podstránke nájdu detailné informácie o novom preclievaní. Informoval o tom na stretnutí s novinármi prezident FS Jiří Žežulka a Jozef Belan z centra podpory pre clo a spotrebné dane FS. Náklady na elektronický projekt podľa Žežulku dosiahli 4,4 milióna eur. Finančná správa sa podľa prezidenta FS intenzívne pripravuje na nové pravidlá preclievania.

Po novom budú občania od 1. júla povinne preclievať všetky zásielky z tretích krajín (mimo EÚ). Keďže ide o veľkú zmenu, finančná správa podáva svojim klientom pomocnú ruku. Sprístupnila špeciálnu podstránku na portáli finančnej správy na adrese: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/ecommerce.

Zdôraznil, že klienti na nej nájdu všetky potrebné informácie o e-commerce na jednom mieste, a to kedy a kde podať colné vyhlásenie, aké doklady klient potrebuje, ako sa registrovať a podať colné vyhlásenie, ako zaplatiť daň z pridanej hodnoty (DPH), ako sa dostane k nakúpenému a preclenému tovaru. Upozornil, že kupujúci bude po novom musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z krajín mimo EÚ.

Zdroj: financnasprava.sk

Jednoduchšie preclievanie

Pravidlá pre clo sa nemenia, clo klient zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Neplatí to však pre DPH, ktorú budú musieť klienti od júla zaplatiť v prípade všetkých zásielok, aj tých s nízkou hodnotou do 22 eur. Poznamenal, že FS preclievanie zásielok do 150 eur (s výnimkou alkoholu, tabaku, zbraní a podobne)svojim klientom výrazne zjednoduší. Preclievať sa budú jednoduchým a zrýchleným spôsobom prostredníctvom nového portálu e-commerce.

Zdroj: financnasprava.sk

Bude stačiť vyplniť jednoduchý elektronický formulár, podpísať a odoslať. Celý proces bude automatizovaný, vrátane prepustenia tovaru, finančná správa nebude doň zasahovať. Pre zásielky s tovarom nad 150 eur budú klienti používať štandardné colné vyhlásenie. Žežulka dodal, že okrem špecializovanej podstránky bude klientom k dispozícii aj automatizovaný chatbot finančnej správy Taxana. Pripravení pomôcť sú aj konzultanti colného call centra finančnej správy, ktoré funguje v nonstop režime.