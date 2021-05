Zo zákulisia OČKOVACIEHO centra: Stáva sa všeličo! VIDEO Ukradnutá pečiatka, Duchoň vo vestibule či dojímavý potlesk

Problémy, nečakané situácie, vtipné príhody či dojímavé scény... Aj toto je súčasťou každého dňa vo vakcinačnom centre. Každý sme predsa nejaký. Jedno z najväčších vakcinačných centier v Bratislave očkuje nepretržite viac ako 12 hodín denne už takmer tri mesiace a ďalšie mesiace ich ešte čakajú. Pandémia koronavírusu všetkých vyčerpala, no pracovníci si ešte stále držia dobrú náladu a s úsmevom na tvári sa starajú o očkovancov.

Ukradnutá pečiatka

Okrem očkovania sú však zamestnanci a vedenie svedkami naozaj kurióznych príhod. „Minule nám niekto ukradol pečiatku normálne zo stola. Prišiel pán, povedal, že ho potrebuje do svojho pendlerského pasu, tak sme ho naháňali s SBS-kou, aby nám ho vrátil,“ zasmial sa Szalay.

VIDEO Pozrite si, s akými problémami či vtipnými momentami sa v najväčšom očkovacom centre stretli

Nečakaná návšteva

Jedna z vtipných príhod sa stala aj počas obeda. Obedná pauza je vždy výzvou. „Snažím sa tam mať menej objednaných pacientov, aby sme sa stihli naobedovať, ale nie vždy sa to podarí,“ uviedol na úvod ďalšej úsmevnej príhody, ktorá sa stala nedávno. Práve cez obed totiž prišli na očkovanie seniori nad 70 rokov a so sebou si doniesli sprievod, ktorý nebol zaregistrovaný a chcel sa zaočkovať. „Vo výsledku mi cez obednú prestávku prišlo viac ľudí ako mimo obednej prestávky, čo bol dosť masaker.“

Zdroj: Topky

Minulý víkend prišli dva autobusy s ľuďmi z Budmeríc, ktorí sa prišli očkovať. „Vo vestibule niekto pustil na televízore Karola Duchoňa Dievča z Budmeríc, pustili to nahlas. Ľuďom sa to rátalo, nahrávali si to na mobily,“ uviedol Szalay s tým, že starostu, ktorý tiež prišiel, to veľmi dojalo. Dokonca im doniesol nejaké koláče a paštéty.

Dojímavý potlesk

Súčasťou bežného očkovacieho dňa nie sú len problémy či vtipné situácie, ale aj dojímavé scény. Keď sa po oficiálnych hodinách dostanú na rad ľudia, ktoré čakajú na zvyšné vakcíny pred bránou, často sa organizátori stanú svedkami dojímavých scén. Jednou z nich bol aj spontánny potlesk v situácii, kedys to Szalay nečakal. V jeden deň čakalo pred bránou okolo 400 ľudí. Napriek tomu, že vakcín ostalo len niekoľko a na rad sa ledva dostali ľudia s diagnózami podľa oficiálneho zoznamu ministerstva zdravotníctva, ľudia poďakovali.

Zdroj: Topky

Potom, čo im oznámil, že ďalší sa, bohužiaľ, nedostanú na rad, spustili čakajúci spontánny potlesk. „Boli vďační, že takéto niečo vôbec robíme,“ povedal nám Szalay s tým, že ho to nesmierne dojalo. Po diagnózach a tehotných ženách sú na rade darcovia krvi, potom ľudia podľa veku a ak sú vakcíny, vymýšľa Szalay koho ešte zavolajú. Ľudí sa pýta, či má niekto narodeniny alebo meniny. Počas našej návštevy takto ľudí vyvolával, no prihlásil sa muž, ktorá zrejme predchádzajúce výzvy nepočul. Bol držiteľom zlatej plakety, čo znamená že krv daroval viac ako 40-krát. Ľudia mu začali tlieskať a vyjadrili mu obdiv. Nasledovali držitelia striebornej plakety.

Problémov je denne niekoľko stoviek

Určite by bol každý radšej, ak by sa počas očkovania stávali len úsmevné príhody. Život však nie je len o pozitívach a denne sa vedenie centra musí vysporiadať s mnohými problémami. „Táto práca je zložená len z toho, že riešim takéto problémy. Neustále riešim problémy, ktoré spôsobil niekto iný a ktoré nám komplikujú život,“ povedal Szalay s tým, že ak by tie problémy neriešil, denne by nedokázali zaočkovať vyše tritisíc ľudí.

Zdroj: Topky

Problémov je denne niekoľko stoviek. Jeden z nich riešil ešte počas fungovania starej Čakárne. „Na jednu minútu nám pozvali asi 200 ľudí. Ja som si to našťastie všimol večer predtým, ale boli poskytovatelia, ktorí si to nevšimli,“ opísal lekár. Našťastie to dokázali s ministerstvom zdravotníctva zladiť a vyriešiť tak, aby sa to neopakovalo.

Jeden z problémov sa vyskytol aj na Veľkú noc. Do Čakárne sa totiž mohli ľudia prihlásiť s tým, že zaškrtli možnosť, že patria do kritickej infraštruktúry, aj keď do tejto kategórie nepatrili. „Jeden deň sa stalo, že 80 percent ľudí si vyklikalo, že patria do kritickej infraštruktúry,“ uviedol Szalay. Z ministerstva zdravotníctva im vtedy zavolali, že majú pri každom kontrolovať papiere. S tým vedenia centra nepočítalo, keďže nebolo jasné aké doklady mali kontrolovať. Trvá to síce možno pár minút, no celý očkovací je naplánovaný na sekundy a pracovníci centra si nemôžu dovoliť stratiť ani sekundu.