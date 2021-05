Ďalšie uvoľnenie OPATRENÍ: Od pondelka platia nové pravidlá! Zákaz vychádzania stále platí, kiná majú stopku

BRATISLAVA - Od pondelka budú na Slovensko platiť nové opatrenia. Oproti tomuto týždňu sú opäť voľnejšie. Konať sa môžu divadelné predstavenia, na umelých kúpaliskách už budú môcť trénovať športové kluby. Zákaz vychádzania však stále platí a do kín ešte ísť nemôžeme.

Slovensko prechádza od pondelka do ružovej fázy COVID automatu. Dva okresy, Považská Bystrica a Myjava, zostávajú v bordovej farbe, v červenej je 33 okresov a v ružovej 44. V porovnaní s minulým týždňom ide o zlepšenie.

VIDEO Situácia sa na Slovensku aj naďalej zlepšuje

Ďalšie uvoľňovanie

V červených a ružových okresoch to znamená ďalšie uvoľňovanie opatrení, po 21.00 h však naďalej platí zákaz vychádzania. V piatok o tom informovali minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zdroj: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Umelé kúpaliská

Na umelých kúpaliskách v červených a ružových okresoch budú môcť trénovať športové kluby registrované v zväzoch. V ružových okresoch môže byť najviac 50 športovcov v exteriéri a 25 v interiéri. V červených je počet obmedzený na desať ľudí vo vnútri i vonku.

Zdroj: MZ SR

Kultúrne podujatia

Uvoľnia sa tiež opatrenia pre organizovanie kultúrnych podujatí. Naplniť sa môže maximálne 50 percent kapacity. Zároveň platí, že v ružových okresoch sa budú môcť organizovať s 500 sediacimi divákmi v exteriéri a 250 v interiéri, v červených s 200 ľuďmi v exteriéri a 150 v interiéri.

Zdroj: MZ SR

Ako upozornil hlavný hygienik, interiérové filmové predstavenia sú naďalej zakázané, rovnako aj podujatia pre školské skupiny. Nepovoľuje sa ani fyzická interakcia s publikom. Povolené sú napríklad divadelné predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie či výstavy.

Úzke kontakty už nemusia ísť do izolácie

Úzke kontakty pozitívnych osôb na nový koronavírus už nebudú musieť ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované. V piatok o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Platiť by to malo od pondelka 10. mája.

Zdroj: MZ SR

Aby osoba nemusela ísť do karantény, musí byť najmenej 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo štyri týždne po zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny. Výnimku z izolácie si môžu uplatniť aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a do 180 dní od prekonania sa dali zaočkovať, pričom od prvej dávky očkovania ľubovoľnou vakcínou uplynuli aspoň dva týždne.