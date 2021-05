Prokurátor zatiaľ neuzavrel dohodu s obžalovanými zo snahy uplácať Fecka

Martin Fecko

Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel

BRATISLAVA - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zatiaľ neuzavrel dohodu o vine a treste so žiadnym z obžalovaných, ktorí chceli uplácať štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martina Fecka. Potvrdila to hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová. Týka sa to právnika Petra Ch. a manažéra Miroslava S. Návrh dohody o vine a treste môže prokurátor predložiť Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) do 10. mája.