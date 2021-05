Podnikateľovi Norbertovi Bödörovi pribudlo ďalšie obvinenie v kauze Dobytkár

Norbert Bödör

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödörovi pribudlo v kauze Dobytkár obvinenie pre legalizáciu príjmu z trestnej činnosti za ďalších 53 skutkov. Týka sa to aj podnikateľa Petra Kubu a bývalého výkonného riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ľubomíra Patrika. Potvrdila to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Upozornil na to portál Aktuality.sk.