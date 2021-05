Polícia zadržala vodiča motocyklu: Nafúkal 0,4 promile

Obvinený viedol v sobotu 1. mája terénny motocykel po obci Čičva, a to aj napriek tomu, že motocykel nemal evidenčné číslo a on ako vodič nemal ochrannú prilbu. "Z uvedeného dôvodu bol vodič policajnou hliadkou zastavený a kontrolovaný," uviedla Ligdayová s tým, že policajti uňho pri následnej dychovej skúške zistili aj požitie alkoholu. Výsledok skúšky dosiahol hodnotu 0,4 promile. "Ďalej bolo zistené, že vodič má zadržaný vodičský preukaz, keďže má súdom uložený zákaz činnosti spočívajúci vo vedení motorových vozidiel, a to až do januára v roku 2024," doplnila hovorkyňa.