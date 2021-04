Po dlhých dňoch mlčania sa Danko opäť prihlásil k slovu: Na Deň zeme obvinil prezidentku, ale aj Pellegriniho!

Hoci po afére zrušenej cesty do Moskvy, kam mal vycestovať spolu s českým ministrom zahraničných vecí Hamáčkom, predseda SNS zanovito mlčal, už je všetko inak. Vo videu, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti zaútočil nielen na prezidentku Čaputovú, ale aj lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho, ktorého volá familiárne Peter. Zároveň Pellegriniho aby odhalil, z čoho financuje centrálu v centre hlavného mesta. "Spomínam si, ako si si uveril a začal klamať koaličnú radu," spomenul Danko vo videu, pričom sa odvolával aj na to, že mu mal Pellegrini tvrdiť, že nesúhlas s prítomnosťou amerických vojsk na území SR ho bude mrzieť.

O stanovisko sme požiadali aj stranu Hlas-SD a správu budeme aktualizovať.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Drsný odkaz odborníka

Podľa Miroslava Řádka prežíva Andrej Danko svoju osobnostnú krízu spôsobenú absenciou politickej moci. "Jeho vyjadrenia sú blúznením o medzinárodnej politike, slovenských národných hodnotách. Predseda Ruskej (pardon) Slovenskej národnej strany doslova "kope ručičkami a nožičkami" hlava nehlava," poznamenal s tým, že zahranično politická orientácia Zuzany Čaputovej je proeurópska a nie proamerická. "Ak má Andrej Danko dôkazy financovania jej kampane USA, mal by ich predstaviť verejnosti. Jeho vyjadrenia voči Petrovi Pellegrinimu sú nedžentlmenské. Seriózni partneri si veci z minulosti a zákulisia nevyhadzujú na oči," pokračoval politológ s tým, že lídrovi SNS pripomenul zaujímavú skutočnosť: "Historicky prvý medzinárodný Deň zeme sa oslavoval v deň 100 výročia narodenia V. I. Lenina."

K slovu sa dostal aj poslanec Dostál

Na predsedovi SNS si poriadne zgustol aj koaličný poslanec Ondrej Dostál (pod SaS). "Poznáte ešte niekoho iného, kto by dokázal do krátkeho trojminútového videa spojiť „americký sviatok Deň Zeme“, Sedembolestnú Pannu Máriu, vznik Zuzany Čaputovej z finančných prostriedkov spoza oceánu, vyhrážanie sa Pellegriniho Ficovi, že začne rozprávať, plazenie sa Pellegriniho pred Ficom, aby bol premiér („a dobre to vieš, Peter“), klamanie koaličnej rady Pellegrinim, odkaz Pellegriniho Dankovi, že ho bude celý život mrzieť, že nesúhlasil s prítomnosťou amerických ozbrojených síl, traumu z prítomnosti vojakov, rozhovor s veľvyslankyňou USA, chodenie za prezidentkou Čaputovou, osvojenie si ľudí ako pán Kmec („neviem, kto je pán Kmec“), nesúhlas Danka „s vyhostením ruských veľvyslancov“, chuť Pellegriniho zostaviť vládu s Borisom Kollárom a Progresívnym Slovenskom a koketovanie s Richardom Sulíkom, nespomínanie SNS, financovanie Hlasu a jeho luxusné sídlo, postoj Pellegriniho k adopciám maloletých detí homosexuálnymi pármi, spoločný boj v referende, ktoré Pellegrini znova len zobral SNS, a boj za cyrilometodské hodnoty?" napísal poslanec, ktorý je povestný svojim špecifickým zmyslom pre humor. Tradíciu dodržal aj dnes, keď všetky "bonmoty" Andreja Danka spojil do jednej extrémne dlhej vety.