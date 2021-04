Minister práce Milan Krajniak má hlavu v smútku, v tejto kategórii chcel vyhrať, no skončil až tretí!

BRATISLAVA - Staronový minister práce je známy svojimi ultrakonzervatívnymi názormi, rovnako ako tým, že rodová rovnosť mu nie je veľmi pochuti. Verejnosť ho zaregistrovala vďaka statusu, ktorým sa svojej manželke poďakoval za to, že mu môže prať, variť a žehliť. Za svoj výrok zabodoval aj v prestížnej súťaži!

Práve v momente, keď je na vláde stratégia o rovnosti mužov a žien, sa nám od ministra práce Milana Krajniaka podarilo získať exkluzívne vyjadrenie. Muž, ktorý má dohliadať na rovnosť príležitostí mužov a žien, totiž len prednedávnom získal prestížnu cenu za sexizmus.

Napriek tejto skutočnosti trvá na tom, že stratégia rovnosti mužov a žien je pripravená a bezchybná. "Samozrejme, že množstvo organizácií a ministerstiev tam vznieslo svoje pripomienky, ktoré boli zapracované, vysvetlené, zakomponované a zapracované. Ešte prebiehajú diskusie medzi jednotlivými členmi vlády," poznamenal Krajniak na margo toho, že dnes sa stratégii venovať na vláde nebudú. "Text považujem za vyvážený tak, že by ho mohli akceptovať liberálnejší, ale aj konzervatívnejší ľudia," povedal Krajniak o stratégii, ktorá by mala zabezpečiť aj to, či sa ženy priblížia príjmovo k mužom.

Aktuálne sa situácia má tak, že s materiálom riaditeľky Zuzany Brixovej nie sú spokojní ani liberáli, ani konzervatívci. Práve to je podľa ministra zárukou jeho vyváženosti.

Zdroj: Sexistický kix

Minister je sklamaný, že nevyhral

V anticene Sexistický blud verejnosť rozhodovala o 37 nominovaných výrokoch, pričom celkovo im udelila 11 884 hlasov. Okrem najproblematickejšej citácie, ktorá pochádzala z pera expremiéra Igora Matoviča, sa na ďalších dvoch priečkach umiestnili vyjadrenia Olivera Andrásyho (702 hlasov) a Milana Krajniaka (660 hlasov). "Musím povedať, že som bol sklamaný, že som bol až tretí," povedal Krajniak pre Topky.sk a pokračoval: "V niečom človek musí byť prvý, najmä ak ide o takéto recesistické akcie." Minister práce totiž trvá na tom, že každý, kto ho pozná, vie, že inkriminovaný status bol iba recesiou.