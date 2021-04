NAŽIVO Heger a Matovič rozdelia milióny eur z rezervy: Tvrdá kritika Pellegriniho aj Fica!

Tlačovú konferenciu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO), ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) a riaditeľky odboru rodovej rovnosti Zuzany Brixovej môžete sledovať naživo tu.

Bezpečným domovom pôjdu milióny

Medzi azylové domovy sa rozdelia tri milióny eur. Ešte pred pár týždňami sa pošuškávalo, že vláda plánuje oznámiť aj systémové riešenia. Azylové domovy prešli selekciou, ktorú mala na starosti riaditeľka Obrou rodovej rovnosti na minsiterstve práce Zuzana Brixová. "Kontaktovala som neziskové organizácie, aby som si overila, ktoré sa venujú pomoci týraným ženám," potvrdila pre Topky.sk. Už dnes by tak vláda mala rozdeliť bezpečným domovom 3 milióny eur.

Eduard Heger v úvode tlačovej konferencie zdôraznil, že ako dobrá vláda, je dôležité, aby nezabúdali na problémy a najslabšie skupiny. Uviedol, že rezerva premiéra sa v minulosti využívala na absurdity. Spomenul to, keď dal Peter Pellegeriny (Hlas-SD) z rezervy tisíce eur na svoje vlastné promo, ale aj 15 tisíc eur, ktoré Robert Fico venoval fitneske.

"Dnes tu stojíme pri riešení situácie žien, ktoré domáce násilie, nedokážu zvládnuť tým, že zostanú vo svojom domove," poznamenal expremiér a aktuálny minister financií Igor Matovič s tým, že rezerva premiéra je na riešenie takýchto situácií. Aj on zopakoval, že v minulosti sa premiérska rezerva využívala na akcie, ktoré označil za nezmyselné. V tom čase bola premiérska rezerva vo výške 1,5 milióna eur.

Sľúbené systémové riešenia?

Šéf Úradu vlády Július Jakab pritom pre Topky.sk ešte pred týždňom potvrdil, že na programe sú aj systémové riešenia problému. Brixová našej redakcii priznala aj to, že každá organizácia finančné prostriedky dostane, pokiaľ si o ne požiada. "K financovaniu sme pristúpili tak, že peňažné prostriedky dostanú všetky organizácie, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie. Financie dostane organizácia na každú jednu klientku, pokiaľ si o prostriedky požiada," potvrdila Brixová pre Topky.sk. Viac by mal premiér Eduard Heger odhaliť na tlačovej konferencii.

Čo sa týka systémových riešení Brixová na tlačovej konferencii uviedla, že je nevyhnutná nová právna norma. K tomu dospela pracovná skupina ministerstva práce.

S domácou úlohou sa vysporiadal

Keď sa bezpečné domovy pre ženy dostali do podobnej situácie v roku 2016, z rezervy predsedu vlády, ich dofinancoval expremiér Robert Fico. Expremiér Igor Matovič však finančné prostriedky v rezerve nemal. Práve preto koncom minulého roka zadal úlohu vtedajšiemu ministrovi financií Eduardovi Hegerovi. Ten sa s ňou nakoniec vysporiada až dnes. Premiér Heger ešte pred dvoma týždňami povedal, že sa témou bude zaoberať. "Je to pre mňa priorita, veď som na to zháňal financie," poznamenal v tom čase pre Topky.sk.

Keď štát suplujú neziskovky a zahraničné zdroje

Pandémia zrazila na kolená množstvo jednotlivcov, živnostníkov, rodiny, ale aj firmy. Len málokomu však napadlo, že pandemická situácia paralyzovala aj zdroje neziskových organizácií. Už dlhé mesiace sa neziskovkybnedostali k pomoci z rôznych (najmä zahraničných) fondov. Na tých nórskych boli čiastočne závislé aj azylové domy, ktoré ponúkajú prístrešok obetiam domáceho násilia.

Pomocnú ruku podala prezidentka aj predseda parlamentu

K takýmto zariadeniam patrila aj nezisková organizácia, ktorú vedia riaditelka Hana Štrbová. Na pokraji finančného krachu bola od marca a reálne hrozilo, že matky s deťmi, ktoré u nej našli dočasný domov bude musieť poslať na ulicu. Koncom minulého roka jej pomocnú ruku podala prezidentka, ktorá zo svojich vlastných financií venovala domovu 3-tisíc eur. Podobne postupoval aj predseda parlamentu, ktorý domovu venoval ďalších 10-tisíc. Tie mali pomôcť azylovému domovu fungovať do konca minulého roka.