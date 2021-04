Alexander Rácz pôjde za úplatok na tri roky do väzenia

BRATISLAVA - Exprednosta Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede Alexander Rácz obžalovaný z prijímania úplatku pôjde na tri roky do väzenia. Rozhodol o tom vo štvrtok na svojom verejnom zasadnutí Najvyšší súd (NS) SR. Informovala o tom hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Rozhodnutie je právoplatné.

"Senát 5T NS SR v zložení predsedu Juraja Klimenta a členov Petra Hatalu a Petra Štifta na dnešnom verejnom zasadnutí rozhodol tak, že obžalovaného Alexandra Rácza opätovne uznal za vinného zo zločinu prijímania úplatku a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere troch rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Okrem toho mu súd uložil peňažný trest vo výmere 2000 eur a pre prípad, že by výkon peňažného trestu bol úmyselne zmarený, mu uložil trest odňatia slobody vo výmere ôsmich mesiacov," priblížila hovorkyňa.

Ako dodala, súd obžalovanému uložil aj trest zákazu činnosti – výkonu zamestnania, povolania alebo funkcie s rozhodovacou právomocou v orgánoch verejnej moci vo výmere piatich rokov. Predseda senátu ihneď nariadil výkon trestu odňatia slobody. NS SR už v januári 2017 rozhodol, že Rácz v tejto trestnej veci pôjde za mreže na päť rokov. NS SR tak potvrdil predchádzajúci verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica. Následne podal Rácz dovolanie na NS SR.

Podľa obžaloby mal Rácz cez sprostredkovateľa požadovať od miestneho podnikateľa úplatok vo výške 2000 eur za to, že vydá kladné vyjadrenie vo veci prevozu a uskladňovania riečnych sedimentov. Sprostredkovateľ Zoltán Jakusz uzatvoril s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú ŠTS v novembri 2013 schválil a odsúdil ho na podmienečný trest vo výške troch rokov.