KORONAVÍRUS Testuje sa aj počas sviatkov: V Trnave sa percento pozitívnych znížilo

Napriek sviatočnému obdobiu prišlo do 17 mestských MOM v Trnave spolu 18.336 ľudí, čo je zhruba o 1000 menej, ako zvyklo byť počas predchádzajúcich testovacích kôl. Z nich bolo 27 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, predstavuje to 0,15 percenta. Trnava je od 5. apríla medzi desiatimi okresmi SR, ktoré sú v druhom stupni varovania na COVID mape. V uplynulom týždni sa testovalo 19.364 ľudí, z nich bolo 43 pozitívnych, čo bolo 0,22 percenta.

Miera zistenej pozitivity na mestských MOM sa v Hlohovci oproti predchádzajúcemu týždňu zvýšila. Veľkonočné testovanie využilo 4897 záujemcov, z nich bolo pozitívnych 19, čo predstavuje 0,39 percenta. Týždeň predtým pri účasti 4574 ľudí zistili desať pozitívnych, čo je 0,22 percenta. V Senici využilo možnosť otestovať sa na mestských MOM spolu 4167 ľudí. U piatich z nich bol zaznamenaný pozitívny výsledok testu, čo predstavuje mieru pozitivity 0,12 percenta.

Išlo nateraz o najnižšie percento, ktoré počas všetkých mestom organizovaných testovaní zaznamenali. Podľa rozhodnutia vlády sa výsledkom negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR testu z obdobia od 1. do 4. apríla bude môcť verejnosť preukázať až do 11. apríla, a to i tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testov nie starší ako sedem dní.