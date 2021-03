Mladíka k zemi zložila jediná rana košického policajta: Potom padli ďalšie údery!

O nočnom incidente v centre Košíc, ku ktorému došlo v sobotu na prelome augusta a septembra minulého roka, informovala televízia Markíza. Na videu je vidieť vyvrcholenie policajného zákroku. Muž zákona uštedril ranu mladíkovi, ktorý v dôsledku úderu spadol na zem. Vzápätí ho začali pacifikovať štyria policajti.

Zo záberov však nie je jasné, čo incidentu predchádzalo. Polícia tvrdí, že problémom bol práve mladík, lebo im maril iný zákrok. „Na opakované výzvy policajtov, aby ustúpil do bezpečnej vzdialenosti a nemaril služobný zákrok, nereagoval. Jeho agresivita stúpala, pričom sa policajtom vyhrážal fyzickým útokom, verbálne im nadával, pričom vo svojom agresívnom správaní pokračoval,“ priblížila televízii krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Zdroj: Reprofoto/TV Markíza

Keď mladý muž padol na zem, policajti sa mu snažili nasadiť putá. Jeden z nich mu ale zasadil ďalšie rany. „Použitie donucovacích prostriedkov bolo zo strany nadriadeného vyhodnotené ako oprávnené,“ uviedla hovorkyňa polície.

Prípad eviduje aj minister vnútra Roman Mikulec. „Ja mám informácie, že to bol človek, ktorý bránil služobnému zákroku predchádzajúcemu a mal rôzne aj extrémistické názory a, samozrejme, som za to, aby keď teda je nejaký spor v tomto, aby sa to prešetrilo,“ citovala šéfa rezortu televízia.

Zákrok už vyšetruje ministerská inšpekcia. Doteraz nikoho neobvinili. Celý proces i úkony podľa hovorkyne komplikuje pandemická situácia.