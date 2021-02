Za ľudí má plné zuby spôsobu riadenia vlády: Takto to nemôže pokračovať, hromží Remišová

Ministerka informatizácie Veronika Remišová

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Marek Krajčí by mal v spolupráci s hygienikmi a Úradom verejného zdravotníctva SR stanoviť jasné pravidlá, ktoré školy majú byť otvorené a ktoré nie. Požaduje to vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová s tým, že by to mohlo byť zadefinované v COVID automate.