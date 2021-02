KORONAVÍRUS V ďalšom boji s pandémiou sa zavedie regionálny princíp

Veronika Remišová

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

BRATISLAVA - V ďalšom boji s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku sa má zaviesť regionálny princíp, školy sa budú otvárať postupne a zároveň by sa malo dať do prírody chodiť aj bez potvrdenia o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Po piatkovom rokovaní vlády to na sociálnej sieti uviedla vicepremiérka a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že je potrebné sústrediť sa na efektívnu očkovaciu kampaň.