KORONAVÍRUS SaS si nevie technicky predstaviť kontrolu zákazu vychádzania cez SMS správy

"Stačí, keď si spomenieme, ako dopadlo prihlasovanie na očkovanie alebo trasovanie. Navyše, ak by sa mala každá jedna výnimka posudzovať individuálne, bolo by to personálne veľmi náročné. Ak by to bolo zautomatizované, stratilo by to, naopak, opodstatnenie," hovorí poslankyňa. Ako však poznamenala, o návrhu nevie viac ako bolo prezentované v médiách.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v pondelok načrtol, že zákaz vychádzania by sa mohol sprísniť, a to formou SMS správ. "Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať, a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," uviedol.