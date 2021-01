KORONAVÍRUS Príplatok za prácu s infikovanými pacientmi by mal personál dostať vo februári

BRATISLAVA - Lekári, zdravotné sestry či sanitári pracujúci na oddelení s pacientmi nakazenými novým koronavírusom by mali vo februárovej výplate dostať sedemeurový príplatok za každú odpracovanú hodinu v rizikovom prostredí. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odoslalo metodické usmernenie ako pri vyplácaní postupovať.

Nemocnice, ktoré sú subjektom hospodárskej mobilizácie, bez rozdielu, či sú štátne alebo neštátne, by mali vyplácať príplatok vo výške desaťnásobku ako v minulosti, teda sedem eur za hodinu. "Príplatok sa vzťahuje na každého pracovníka na COVID oddelení úplne rovnako. Lekár, sestra či sanitár dostanú za každú tam odpracovanú hodinu úplne rovnaký príplatok," spresnila hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Dodala, že príplatok v tejto výške platí dovtedy, kým počet pacientov s ochorením COVID-19, mimo suspektných, vo všetkých nemocniciach na Slovensku za daný deň neklesne pod tisíc. "Všetky výdavky súvisiace s riešením krízovej situácie sú predmetom refundácií zo zdrojov hospodárskej mobilizácie," uviedla hovorkyňa.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice aktuálne zaúča svojich zamestnancov, ako systém vyplácania príplatku správne vykázať. "Zatiaľ preto nevieme uviesť presné počty, koľkých zamestnancov sa to bude týkať. V COVID zónach našej nemocnice však pracuje približne jedna tretina všetkých zamestnancov," priblížila Monika Krišková, hovorkyňa nemocnice. Počty zamestnancov, ktorí by mali dostať mimoriadny príplatok, nevedela zatiaľ spresniť ani Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB). "Zamestnanci však o príplatky žiadať nemusia, dostanú ich automaticky. Vyplatené budú v mzde za január," skonštatovala Eva Kliská, hovorkyňa UNB. V úvode tieto príplatky vyplatí samotná nemocnica.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Refundáciu nákladov bude podľa Kliskej konzultovať zariadenie so svojím zriaďovateľom. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) návrh na zvýšenie príplatku privítala. "Ale je potrebné si uvedomiť, že ide o obrovskú sumu a nemocnice nemajú na to finančné prostriedky. Musia na to byť špeciálne vyčlenené peniaze, lebo toto v rozpočte plánované nie je a ani v úhradovom mechanizme cez zdravotné poisťovne," pripomenula ANS. Premiér Igor Matovič (OĽANO) v decembri dal verejný sľub, že sa na základe dohody s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) bezodkladne zavedie mimoriadny príplatok za prácu na COVID oddeleniach v nemocniciach.