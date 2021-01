Čaputová v televízii o vážnej téme: Na pretras však prišlo aj jej súkromie! Priznala vášeň z mladosti

V čase pandémie je život obetí domáceho násilia ešte náročnejší. Sú totiž uzavreté v jednej domácnosti s agresorom, ktorý im strpčuje život. Či už po psychickej alebo fyzickej stránke. Bežné únikové cestičky sú prerušené. Deti nechodia do škôl, mnohí dospelí pracujú z domu. Ťažká doba dáva priestor na to, aby sa situácia zhoršovala. Práve preto treba podávať pomocnú ruku.

"Téma domáceho násilia je veľká téma dlhé roky a je to téma, ktorá je na okraji našej pozornosti. Pandémia tú tému zvýrazňuje práve kvôli tomu, že výskyt domáceho násilia je vyšší. Je to tak v iných krajinách, nielen na Slovensku," poznamenala v relácii televízie Markíza na úvod prezidentka.

Čaputová aj konkretizovala aktuálnu situáciu v našej krajine. Linky pomoci majú podľa nej aktuálne o 30 percent viac telefonátov týkajúcich sa domáceho násilia. "Pokiaľ ide o informácie z generálnej prokuratúry, tak ak sa pozrieme na trestné stíhanie obetí sexuálneho zneužívania, tak ten výskyt je o 50 percent viac trestných stíhaní k tejto téme," povedala. Podľa prezidentky však za všetko hovoria nielen čísla, ale aj informácie od organizácií, ktoré sa tejto vážnej téme venujú dlhé roky.

Mrazivý príbeh ako začiatok pomoci

Obeťou sexuálneho zneužívania bola v detsve aj osoba blízka Čaputovej. Jej príbeh bol pre prezidentku mrazivý. "Videla som, ako veľmi to ovplyvnilo život tohto človeka, ako veľmi to zasiahlo do života tohto človeka," rozpovedala sa o prvom kontakte s následkami domáceho násila. V tom čase bola naša hlava štátu ešte mladá. No neskôr ju to podnietilo k tomu, aby konala. Počas štúdia vypracovala dobrovoľnícky projekt, po škole zas vzdelávací týkajúci sa týrania, zneužívania a zanedbávania detí. A pomáha dodnes.

Prezidentka poradila, aby pred témou domáceho násilia nezatvárala oči ani verejnosť. "Ak máme podozrenie, že dochádza k domácemu násiliu, či už sú obeťou ženy, muži, starí ľudia alebo deti, môžeme sa telefonicky poradiť na rôznych linkách pomoci, ktoré sú na to odborne zamerané," priblížila prezidentka s tým, že aj touto cestou sa môžeme utvrdiť v tom, že naše podozrenie je opodstatnené. Ak sme si istí, že je v našom okolí obeť domáceho násilia, Čaputová radí rovno podať trestné oznámenie.

Téma je však citlivá najmä v prípadoch, keď ide o deti. „Obete detského, sexuálneho alebo fyzického násilia to majú náročnejšie. Ak nemajú v bezprostrednom okolí osobu, ktorej môžu dôverovať, veľakrát to vytesnia, zľahčia, znášajú to. Malé deti nevedia, že to nie je v poriadku," objasnila Čaputová. Práve preto poprosila učiteľov, aby boli všímaví, hoci aj počas vyučovania cez internet.

A čo by Čaputová odkázala verejnosti? "Možno predovšetkým najskôr tak ľudsky, aby vedeli, že v tom probléme, ktorý je pre nich nesmierne ťažký, že na nich myslím a myslíme. Že je tu naozaj množstvo ľudí, ktorí tento problém vnímajú a považujú ho za dôležitý, aby sa v tom necítili sami. Pokiaľ je to možné, aby nabrali odvahu hovoriť, aby nabrali odvahu kontaktovať človeka, ktorému vo svojom okolí môžu dôverovať. A aby skúsili tú situáciu vo svojom živote zmeniť práve tým, že ten skutok oznámia alebo sa aspoň infomujú na spomínaných linkách pomoci," povedala.

Ako prezidentka prežíva koronakrízu?

Čaputová sa stala prezidentkou v čase, keď sme ešte netušili, že život naruší koronavírus. No väčšinu svojho doterajšieho funkčného obdobia úraduje počas pandémie. "Veľmi dôverujem tomu, že tento rok už bude iný," predostrela. Ako ale prežíva aktuálnu situáciu v jej súkromí?

Čaputová priznala, že voľný čas jej nepribudol. Ale vie, že dôležitá je rovnováha a teda si uvedomuje, že čas pre seba je rovnako dôležitý, ako práca. Okrem pracovných povinností sa teda snaží "vypnúť" podobne, ako mnohí z nás. Rada napríklad zájde do prírody.

Možno vás však prekvapí, že sa venuje aj meditácii. "To je niečo, čo ma stišuje, ukľudňuje a ukotvuje," priblížila. A aká bola Čaputovej "vášeň" v mladosti? Potvrdila, že veľmi rada kreslila. Ako darček si v relácii dokonca vyslúžila pomôcky na kreslenie.