KORONAVÍRUS Núdzový stav by sa mal na Slovensku o týždeň skončiť

BRATISLAVA - Núdzový stav by sa mal na Slovensku skončiť o týždeň v sobotu (14. 11.). Vláda SR ho pre pandémiu nového koronavírusu vyhlásila od 1. októbra na 45 dní. Spolu s núdzovým stavom by sa mal skončiť aj zákaz vychádzania.

Vláda schválila návrh premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na vyhlásenie núdzového stavu na konci októbra v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Premiér vtedy priblížil, že má platiť na 45 dní a jeho predĺženie bude závisieť od vývoja situácie.

Následne vláda prijala zákaz vychádzania s viacerými výnimkami aj v súvislosti plošným testovaním na ochorenie COVID-19. Ten má rovnako v zmysle uznesenia vlády trvať do 14. novembra. Neplatí v čase od 1.00 h do 5.00 h. Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonaným v rámci celoplošného testovania.

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní. Núdzový stav v súvislosti s pandémiou vyhlásila vláda už druhýkrát. Prvýkrát to bolo pri prvej vlne na jar. Kabinet ho vtedy vyhlásil 16. marca, trval do polnoci zo soboty na nedeľu 14. júna. Týkal sa iba zdravotníctva. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila od 12. marca, trvá naďalej.