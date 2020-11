Incident pred obchodom v Bratislave: Muža spacifikovala SBS! Reťazce kontroly certifikátov nestíhajú

BRATISLAVA - Zdá sa, že niektorým už praskli nervy a nariadení majú plné zuby. Dôkazom je aj incident z hlavného mesta, kde sa muž pokúšal dostať do predajne potravín v čase, ktorý je momentálne vyhradený pre seniorov nad 65 rokov.

Video zachytávajúce situáciu sa objavilo na sociálnej sieti. Zverejnila ho Petra. "Keď chceš vodu pred 11.00 v Bille, ale nemáš 65+. Toto je choré," okomentovala. Na záberoch môžete vidieť, ako sa muž pokúša vstúpiť do obchodu, pričom ho nechcú vpustiť dvaja ochrankári. Po tom, ako dôjde k fyzickému kontaktu, ho napokon spacifikujú na zem a kontaktujú políciu.

Vyhradené hodiny pre seniorov nad 65 rokov platia v potravinách aj drogériách od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 hodiny. Zdroj: reprofoto:Facebook/Petra H.

"Je nám veľmi ľúto, že naši zákazníci boli svedkami tejto situácie, my však máme povinnosť nevpustiť vo vyhradených hodinách do predajne nikoho mimo seniorov nad 65 rokov," reagovala hovorkyňa spoločnosti Billa s.r.o. Kvetoslava Kirchnerová.

Ako ďalej opísala, incident sa stal pri vstupe do jednej z bratislavských predajní, konkrétne išlo o predajňu na Bajkalskej ulici. "Agresívny zákazník sa v čase seniorských hodín snažil vojsť do predajne, čomu sa snažili naši SBS pracovníci zabrániť. Po slovných i fyzickom útoku bola privolaná policajná hliadka. Odmietame informácie, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami, že sme daného zákazníka odmietli pustiť do predajne kvôli chýbajúcemu negatívnemu COVID testu," doplnila hovorkyňa.

Kirchnerová vysvetlila, že spoločnosť Billa nebude vôbec kontrolovať, či majú zákazníci negatívny COVID test. Pri vstupe do predajní však majú podľa jej slov oznam o zákaze vstupu osôb okrem povolených výnimiek. "Potraviny ako základnú životnú potrebu si môžu ísť do najbližších potravín zakúpiť aj ľudia, ktorí neboli otestovaní a teda nemajú certifikát. Pri vstupe do predajní už teraz kontrolujeme počet zákazníkov, ich počet je obmedzený na jedného zákazníka na 15 m2 predajnej plochy, zároveň kontrolujeme používanie dezinfekcie," doplnila.

Kontrolovanie certifikátu s negatívnym výsledkom, ale aj ďalších výnimiek, ako napríklad, či je daná predajňa najbližšou pre zákazníka od jeho bydliska, je podľa hovorkyne nereálne. "Okrem certifikátu by sme totiž mali kontrolovať aj iné doklady, napríklad potvrdenia od lekára, že zákazník spadá pod stanovené výnimky, doklad o tom, že človek prekonal COVID-19 za posledných 90 dní a iné," uzavrela.

Reťazce kontroly certifikátov nestíhajú

Aj iné obchodné reťazce majú na svojich prevádzkach oznamy týkajúce sa tzv. negatívnych testov na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytli pre TASR vybrané obchodné siete. Kontroly negatívnych certifikátov po plošnom celoštátnom testovaní na nový koronavírus sú podľa nich nereálne, respektíve nie je v ich kapacitných možnostiach dôsledne ich vyhodnocovať.

"Pre nás je prioritou dodržiavať platné predpisy a nariadenia. V novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR tykajúcej sa režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa sa okrem určitého nariadenia zákazu vstupu uvádzajú aj viaceré výnimky z neho. Vzhľadom na platné výnimky nie je v našich možnostiach aktívne kontrolovať certifikáty zákazníkov," priblížila Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika.

Policajti pri kontrole zákazu vychádzania preverujú len dodržanie podmienok, neskúmajú zdravotný stav. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Ochrana zdravia zákazníkov a zamestnancov je podľa nej pre Kaufland veľmi dôležitá. "V našich prevádzkach sa v záujme toho aplikujú mnohé opatrenia, na ktoré upozorňujeme plagátmi a výveskami pri vstupe do predajne," spresnila Vargová.

V Lidli je podľa slov Tomáša Bezáka, vedúceho úseku komunikácie, na vstupe do všetkých ich predajní umiestnená informácia o tom, že vstup je povolený len osobám s negatívnymi výsledkom testu na nový koronavírus podľa stanovených termínov testovania, spolu so stanovenými výnimkami. "Keďže je však nákup potravín základnou činnosťou, ktorá je priznaná aj osobe, ktorá sa nezúčastnila na testovaní, nie je v našich silách aktívne kontrolovať certifikáty. Je zodpovednosťou každého jedného z nás rešpektovať nastavené pravidlá," podčiarkol Bezák.

Dodal zároveň, že pri prvom nástupe do práce po uplynulom víkende, počas ktorého sa konalo celoštátne testovanie, od zamestnancov - ak nespadajú do definovaných výnimiek - žiada Lidl preukázanie sa negatívnym certifikátom z plošného testovania, respektíve PCR testom v stanovenom časovom rozpätí.