Ukázali VIDEO, ako bude prebiehať testovanie: Kašľanie, smrkanie... Spustila sa obrovská vlna kritiky!

Podľa videa, ktoré Ozbrojené sily Slovenskej republiky zverejnili na sociálnej sieti, by sa testovanie malo uskutočňovaťv interiéri. Pred miestnosťou budú čakať ľudia na testovanie v dvojmetrových rozostupoch, usmerňovať ich budú vojaci a policajti. Po vyzvaní vojdú do miestnosti, kde ich už čakajú zdravotní pracovníci.

Vydezinfikujú si ruky, predložia občiansky preukaz, pracovník ich zapíše a pridelí im identifikačné číslo. Odtrhne rukou vreckovku, podá ju testovanému človeku, ktorý prejde ďalej za pletnu. Tak si dá dole rúško, vysmrká sa, odkašle si, vydezinfikuje ruky a pokračuje na testovanie. Po testovaní prejde do čakacej miestnoti, v ktorej sú stoličky a tam čaká na výsledok testu.

Množstvo nedostatkov

Po zverejnení videa na sociálnej sieti sa pod ním strhla vlna kritiky. "Som jediná, ktorej sa zdá otrasný výmysel, aby si človek odkašľal do vzduchu, kde sa berú odbery či kde budú kráčať iní ľudia? Alebo kde majú následne polhodinu čakať ľudia na výsledok?" pýta sa napríklad Gabriela.

Zdroj: FB/Marian Majer

Gabriela však nebola jediná, ktorej detail na figuranta, ktorý si odkašľal do vzduchu bez rúška, udrel do očí. "Vykašlite sa do vzduchu, nech je celý dobre zamorený a vdýchnu to tí po vás. Vy ste naozaj už všetci mimo reality?" pýtal sa napríklad Martin.

Video zdieľal aj štátny tajomník Ministerstva obrany Marian Majer a rovnako, ako na sociálnej sieti Ozbrojených síl, aj on si vyslúžil množstvo kritiky. Okrem smrkania a kašľania do vzduchu, ľudia kritizujú aj vypisovanie papierikov, ktoré sa môžu ľahko pomiešať.

S otázkami sme oslovili aj Ministerstvo obrany, článok budeme aktualizovať o ich reakciu.