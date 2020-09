Ministerka spravodlivosti Kolíková: Navrhnem, aby sa pomer hlasovania sudcov zverejňoval

BRATISLAVA - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) navrhne takú zmenu, ktorá umožní, aby sa pomer hlasovania sudcov o rozsudku v trestných veciach zverejňoval a nebol tajný ako v súčasnosti. Rovnako chce dať možnosť sudcom na vyjadrenie nesúhlasného stanoviska. Povedala to v diskusnej relácii Sobotné dialógy v RTVS.

Ministerka tak reaguje na udalosti z 3. septembra, keď niektoré médiá zverejnili informáciu, aj napriek jej tajnosti, ako hlasovali traja sudcovia senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku o rozsudku v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Kolíková uviedla, že nemá kto iný vedieť o pomere hlasovania v príslušnom senáte, ak bolo tajné. Chápe však aj médiá, ktoré takúto informáciu pri takej závažnej kauze zverejnili.

"Vnímam však, že sa tu rozlišujú sudcovia, ktorí mali rozhodnúť, akoby v súlade so spravodlivosťou a druhí nie. To vnímam ako veľmi nebezpečné," poznamenala. Ako tvrdí, nemá dôvod spochybňovať rozhodnutie ŠTS a deklaruje, že nemá pochybnosť o sudcoch, ktorí boli v tomto senáte. "Som presvedčená, že rozhodli nezávisle a nestranne," uviedla ministerka. Poukázala tiež na fakt, že predsedníčka tohto senátu Ružena Sabová označila medializované informácie o hlasovaní sudcov za nepravdivé.

Kolíková si myslí, že aj táto kauza ukázala, že je potrebné poznať pomer hlasovania a nedohadovať sa o ňom. "Je absolútne v poriadku vedieť ten pomer. Prispieva to ku kvalite rozhodnutí," skonštatovala šéfka rezortu spravodlivosti. Chce k tomu pridať aj možnosť sudcom vyjadriť takzvané nesúhlasné stanovisko. Pri ňom by mal "prehlasovaný" sudca možnosť vysvetliť, prečo hlasoval inak. "Nad týmto uvažujem a som viac-menej presvedčená, že je dobré to urobiť a navrhnem takúto zmenu," vyhlásila Kolíková.

Poslanec Národnej rady SR a šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico uviedol, že ak prokuratúra v prípade vraždy Kuciaka neuniesla dôkazné bremeno, nemožno za to viniť súd. Ako tvrdí, rozhodnutie ŠTS v tejto veci rešpektuje a nebude ho nikdy spochybňovať. To, že sa v médiách objavil pomer hlasovania sudcov a aj ich mená, považuje za škandál. "Takto sa vytvára nátlak na sudcov," uviedol s tým, že zverejnením týchto informácií nastal aj ich lynč. Novinári, ktorí informáciu zverejnili, podľa Fica spáchali trestný čin a požaduje, aby sa táto vec vyšetrila.

Na margo zmien, ktoré navrhuje ministerka vo veci zverejnenia pomeru hlasovania sudcov či takzvaného nesúhlasného stanoviska, skonštatoval, že je za zachovanie súčasnej právnej úpravy. Opätovne poukázal na udalosti, ktoré nastali po zverejnení informácie o tom, kto ako v senáte ŠTS hlasoval. "Nevidím dôvod na takéto radikálne zásahy do praxe, ktorá je dlhodobá a správna," poznamenal Fico.