Nový párik v slovenskej politike: Chceli si to nechať pre seba, ale... tu je FOTO prstienka!

Ilustračné foto

Zdroj: TASR – Milan Kapusta, Facebook

BRATISLAVA - Táto dvojica samozrejme tvorí pár už nejakú tú dobu, no teraz je to úplne oficiálne! O koho ide? On stojí na čele prešovskej župy, ona je od februára europoslankyňou. Dve tváre slovenskej politiky, ktoré nie sú až tak neznáme. Milan Majerský a Miriam Lexmann.