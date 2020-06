Prezidentka Čaputová (46) a Rizman (44), detaily o prvom rande: Neuveríte, kam ju pozval!

BRATISLAVA - Keď začína nový, vzrušujúci vzťah, je to vždy krásne. O to viac, ak ide o sympatickú ženu na čele štátu Zuzanu Čaputovú, na ktorú sa zraky verejnosti v týchto dňoch upierajú aj kvôli novému vzťahu s aktivistom Jurajom Rizmanom. Prezidentka nezostala viac ticho a prezradila podrobnosti aj o prvom rande s novým partnerom! Bola to viac ako originálna schôdzka.

Čaputová prezradila pre Nový čas detaily z prvej schôdzky s Rizmanom. Ich vzťah trvá pritom už približne pol roka a počas predchádzajúcich 13 rokov boli blízki kolegovia. Spájala ich nielen vášeň k ochrane životného prostredia ale aj spoločné pôsobenie v občianskom združení Via Iuris. Práve v tomto bode sa spája aj originalita Rizmanovho prístupu k prezidentke ako k budúcej partnerke. "Poznáme sa dlhé roky a boli sme v bezprostrednom kontakte, keď sme spolupracovali a boli sme kamaráti. Až jedného dňa prišlo prekvapenie," začala Čaputová priznanie.

Prvé rande v prírode

Prezidentka povedala, že to bol práve Rizman, kto začal prvý krok. Prvé rande Rizman vymyslel skutočne originálne. "On oslovil mňa. Bolo to pozvanie na prechádzku do prírody, ktoré ma prekvapilo, keďže sme bežne ako kolegovia a kamaráti dovtedy na prechádzky nechodili," odhalila detaily prvej schôdzky hlava štátu.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

Nečakaná schôdzka v prírode

"Tam mi napadlo, že to možno znamená aj niečo viac," priznala Čaputová. Je pritom očividné, že schôdzky v prírode pokračovali aj ďalej, o čom svedčia aj fotografie z prvého článku, kde sme o stretnutiach Rizmana a Čaputovej exkluzívne informovali. Rizmana sme aj my oslovili s tým, či je pravda, že na prvé rande si vybral prechádzku v prírode. "Áno, to sedí. Pozval som ju na prechádzku," prezradil Topkám dnes už poslanecký asistent Juraj Rizman.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Preferujú súkromie, o spoločnom bývaní či dokonca svadbe zatiaľ neuvažujú

Čaputová tiež doplnila, že s Rizmanom zdieľajú predstavu o súkromí a radi chodievajú do prírody. Na stole je aj otázka spoločného bývania a aj možnej svadby. "Zatiaľ je to absolútne predčasná otázka. Ja žijem v domácnosti s mojimi dcérami a takéto rozhodnutie je rozhodnutím, ktoré by sa týkalo aj ich životov," myslí si Čaputová, no zato plánujú spoločnú dovolenku. "Určite časť dovolenky strávime aj na Slovensku, uvidíme, či bude dovolenku v zahraničí vôbec možné absolvovať," hovorí Čaputová.