KORONAVÍRUS Prezidentka podpísala zákon, ktorý rieši zrušené zájazdy počas koronakrízy

BRATISLAVA – Cestovné kancelárie dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Vyplýva to zo zákona o zájazdoch, ktorý v stredu (27. 5.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Ak pre mimoriadnu situáciu na Slovensku alebo pre podobnú situáciu v cieľovom mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária môže zákazníkovi navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo mu zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy. "Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcimi na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021," uvádza sa v návrhu zákona. Ak sa tak nestane, platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby najneskôr do 14. septembra 2021.

"Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácii v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu," uvádza sa v právnej norme. Cestovná kancelária je potom povinná do 14 dní zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) uviedol, že jeho rezort sa pri tvorbe zákona inšpiroval Českou republikou a takéto riešenie pri zájazdoch prijalo už 12 krajín. Návrh zákona tiež počíta s výnimkami. Odmietnuť náhradný zájazd písomne do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde sú oprávnení ľudia nad 65 rokov. Na preplatenie zájazdu ihneď budú mať nárok aj tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými. Ak by hrozilo, že by sa nejaká cestovná kancelária dostala do insolventnosti pre vyplatenie niektorých skupín klientov, v tom prípade zo štátneho fondu s týmto cieľom vytvoreného sa poskytne účelová pôžička na vykrytie toku peňazí.

Zákon vyvolal zároveň vlnu polemiky o tom, či neporušuje práva spotrebiteľov a či nie je v rozpore so smernicou EÚ. Čaputová sa aj preto pred podpisom informovala o zákone u ministra hospodárstva. "Keď som sa potom aj hlbšie do toho ponorila, konštatovala som, že nevnímam tam protiústavnosť, a pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, bolo pre mňa dostatočné na podpis to, že ten zákon obsahuje množstvo výnimiek. To znamená zohľadňuje jednotlivé skupiny obyvateľov, spotrebiteľov, ktorí nebudú znášať tú záťaž v podobe nevyplatených prostriedkov, ktoré investovali napríklad do kúpy zájazdu," priblížila.

Súčasne si je vedomá aj stanoviska Európskej komisie (EK) k tejto téme. "Bolo to stručné, pokiaľ viem, upozornenie na to, aby bol braný ohľad na práva spotrebiteľov," skonštatovala. Zároveň poukázala na situáciu okolo pandémie nového koronavírusu. Tá podľa nej spôsobila, že bolo potrebné v krátkom čase prijímať množstvo odvážnych zmien zákonov, "ktoré niekedy možno išli až na hranu ústavnosti". "Ale sme naozaj v mimoriadnej situácii, kompenzujeme straty jedného celého segmentu ekonomiky a toto som považovala za dôležité," vyhlásila prezidentka.