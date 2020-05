Tragická nehoda v katastri Trenčianskych Mitíc, zahynul 19-ročný mladík

Doplnila, že podľa doterajších zistení jazdil vodič BMW z Bánoviec nad Bebravou smerom do Trenčína. "V tiahlej pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a následne mimo cesty, kde narazil do stromu a oplotenia rodinného domu. Vozidlo ostalo po dopravnej nehode prevrátené na ľavom boku," uviedla Adámiková.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

"Pri súdnej pitve sa bude zisťovať, či vodič pred jazdou požil alkoholické nápoje, iné omamné látky, ale aj čas, kedy k dopravnej nehode došlo. Na mieste dopravnej nehody bol prítomný aj súdny znalec z odboru cestná doprava," dodala krajská policajná hovorkyňa.

