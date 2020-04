KORONAVÍRUS Opatrenia sa uvoľnili, otvorené sú viaceré prevádzky

V rámci nových opatrení môžu byť otvorené predajne potravín a nápojov, a to vrátane ambulantného predaja, ale bez možnosti konzumácie na mieste, ďalej drogérie, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok či očné optiky. V nich sa môže vyšetriť a merať zrak, ak je táto možnosť súčasťou predajne.

Ďalej môžu byť otvorené predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, prevádzky telekomunikačných operátorov, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením za splnenia podmienok, prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Otvorenie platí aj pre prevádzky internetových obchodov s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb, práčovne a čistiarne odevov, čerpacie stanice pohonných látok a palív a autoumyvárne, pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória. Ďalej toto uvoľnenie platí pre autoservisy, pneuservisy a odťahové služby, stanice technickej kontroly a emisnej kontroly, pracoviská kontroly originality či pracoviská montáže plynových zariadení, servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky. K dispozícii sú aj taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru.

Svoje služby môžu poskytovať aj advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, geodeti, záhradníci, inštalatéri, obkladači, strechári, či iní poskytovatelia služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné a iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri.

Otvorené sú aj prevádzky kľúčových služieb a opravy obuvi, zberné dvory, výkupné miesta a skládky, predajne metrového textilu a galantérie, predajne a servis bicyklov a detských kočíkov, prevádzky kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, prevádzky stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného materiálu. Otvorené môžu byť aj ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania, bez poskytovania stravovacích služieb či karanténne ubytovacie zariadenia.

Ide o obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 štvorcových metrov. Verejné stravovanie sa musí realizovať s výdajom cez okienko. Zakazuje sa konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania. Otváracie hodiny mnohých prevádzok mimo donáškovej služby môžu byť otvorené len od 6.00 h do 20.00 h.

Obchody nemôžu rozdeliť prevádzku na viac častí a splniť tak limit 300 štvorcových metrov. V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia. Trhoviská budú musieť zabezpečiť jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre. V nákupných centrách budú naďalej fungovať iba určité typy prevádzok.

Vo všetkých otvorených obchodoch a prevádzkach budú platiť prísne hygienické normy - povinné prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, pravidelné čistenie a vetranie priestorov, dodržiavanie dvojmetrových rozstupov či obmedzenie jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy. Počas nedele naďalej platí pre viaceré zariadenia sanitárny deň.

Svoje služby môžu poskytovať prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára, vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva. Ďalej tak môžu urobiť zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálne výchovné zariadenia.

Sociálne služby môžu poskytovať za splnenia viacerých podmienok denné stacionáre, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, špecializované zariadenia, a to s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá, čiže bývalé "kluby dôchodcov" a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Po novom musia seniori nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19, v obchodoch nakupovať v predajnom čase od 9.00 do 11.00 h, a to od pondelka do piatka. Predajne musia zabezpečiť, aby v tomto čase nakupovali iba ľudia v tomto veku. Nakupovať v inom čase majú zakázané.