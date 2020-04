Vláda chce s korupciou bojovať cez hmotnú zodpovednosť aj novelu infozákona

BRATISLAVA – Novela infozákona, zákon o lobingu aj hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov sú niektoré zo spôsobov, akými chce vláda premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) bojovať s korupciou. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré schválil Matovičov kabinet v nedeľu.

Výsledky nasledujúcich protikorupčných opatrení chce vláda merať prostredníctvom rebríčka Transparency International. Za úspech bude vláda považovať zlepšenie o 20 miest oproti aktuálnemu umiestneniu. Vláda chce zaviesť hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov, ktorá má trestať ich pochybenia pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Kabinet Igora Matoviča chce tiež kontrolovať lobistov prostredníctvom funkčného zákona o lobingu. "Vláda SR takisto zavedie osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu," uvádza programové vyhlásenie.

Vláda chce navrhnúť komplexnú zmenu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Povinné bude deklarovanie zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára v porovnaní s prechádzajúcim rokom. To chce kabinet Igora Matoviča kontrolovať aj prostredníctvom štátneho registra verejných funkcionárov.

Vláda chce zriadiť i nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, ich konflikty záujmov a kontrolu majetkových priznaní. Vylepšiť chce vláda tiež preukazovanie pôvodu majetku. Vláda si dáva za cieľ prijať novú koncepciu zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý odstráni ústavné rozpory súčasnej legislatívy a zavedie efektívny nástroj na postihovanie nelegálnych príjmov. V súvislosti s tým pripomína text PVV, že nebol zatiaľ na základe pôvodne platného zákona odsúdený nikto.

Novelizovať chce vláda aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám, tzv. infozákon, ktorý má po novom rozšíriť okruh povinne zverejňovaných informácii. "Z aplikačnej praxe vyplýva, že treba opraviť nedostatky súčasného zákona a zásadne rozšíriť povinnosti a prístup k informáciám vo viacerých oblastiach v zmysle zásady všetko, čo nie je tajné, je verejné," uvádza PVV. Vláda tak chce zaviesť povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám. Infozákon sa rozšíri aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže hospodária s verejnými zdrojmi.

Kabinet Matoviča chce tiež posilniť právomoci Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a zvažuje, že mu umožní ukladanie sankcií v prípade, že kontrolovaný subjekt neodstráni nedostatky zistené kontrolou. Zvýšiť by sa mala aj transparentnosť a kvalifikačné a osobnostné predpoklady na obsadenie vedúcich postov na NKÚ.

Transparentnosť by sa mala zvýšiť aj pri výberových konaniach do štátnej správy zavedením jednotného výberového procesu. Pomôcť by tomu mali aj jasné pravidlá integrity a etiky a funkčného mechanizmu na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov. V otázke ľudských zdrojov chce vláda zaviesť dlhodobé plánovanie výberových konaní a uverejňovanie ich plánu s niekoľkomesačným predstihom. Vláda tiež chce zriadiť na Úrade vlády SR štátnu personálnu agentúru za účelom stransparentnenia a profesionalizácie výberových konaní.

Transparentnosť chce zvýšiť vláda aj pri výberových konaniach na posty riaditeľov štátnych podnikov. Do výberového procesu chce zaviesť prvky verejnej kontroly i prostredníctvom verejného vypočutia kandidátov. Obmedziť chce aj možnosti nároku na odstupné, aby sa vyhla tzv. zlatým padákom. Pri verejnom obstarávaní chce vláda pomôcť regionóm, aby ho zvládli samostatne a efektívne s cieľom vytvoriť centrá zdieľaných podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch. Posilniť by sa malo aj postavenie a nezávislosť Úradu pre verejné obstarávanie.