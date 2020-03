Zverejnili MAPU nakazených s konkrétnymi ulicami: Stiahli ju! Matovič si myslí, že by to mali ľudia vedieť

Včera sa na sociálnych sieťach objavil odkaz na mapu, ktorá zobrazovala informácie o ľuďoch nakazených koronavírusom. Údaje mali uniknúť z NCZI a mali byť dostupné na stránke Moje e-zdravie, ktorá však dnes už nefunguje. Mapa ukazovala pohlavie, vek aj ulicu, kde nakazený býva. Podľa NCZI však nešlo o únik. Aj premiér Matovič sa vyjadril, že neboli porušené žiadne zákony.

Chceme sa vyhnúť talianskemu scenáru

Link na mapu funguje. Dáta sú relatívne anonymné, ulica je zobrazená bez popisného čísla domu a len v Bratislave. Podľa NCZI nejde o únik informácií v pravom slova zmysle, prístup bol určený najmä úradom, ktoré informácie potrebujú. „V rámci ochrany verejného zdravia sme v tejto mimoriadnej situácii sprístupnili na požiadanie pre kompetentné inštitúcie a samosprávy zverejnenie dát,“ uviedol pre Topky hovorca NCZI Boris Chmel. Údaje neskôr zúžili.

„Aktuálne je to nastavené tak, že to nie je možné z verejných IP adries. V týchto dátach je na úroveň ulice bez popisného čísla na vyžiadanie magistrátu iba Bratislava, zvyšok Slovenska nie. Chcem a plánujeme tieto dáta otvorené, pretože sú dôležité pre verejné zdravie aby sme sa vyhli talianskemu scenáru,“ dodal.

Ľudia by tie informácie mali vedieť, myslí si premiér

Premiér Matovič reagoval na zverejnenú mapu bratislavských ulíc s nakazenými na dnešnej tlačovke. Uviedol, že v iných štátoch sa zverejňovali aj čísla domov a konkrétne údaje o nakazených pacientoch. Treba však podľa neho opakovať, že to nie sú vinníci, ale sú to ľudia, ktorí za to nemôžu a musia byť v karanténe a ľudia by mali sledovať, či v karanténe sú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič si osobne myslí, že zverejnenie podrobnejších údajov o tom, kde žijú nakazení, by mohlo pomôcť preventívnym opatreniam proti šíreniu nákazy. „Keď som videl tú mapu... kým tam nie je osobný údaj o presnej ulici a popisnom čísle, môj osobný názor je, aby ľudia osobne vedeli, kde tá choroba je. Práve tie krajiny, kde sa presne vedelo, kde sú tí nakazení ľudia, tak to pomohlo, zvládli to lepšie,“ povedal Matovič.