KORONAVÍRUS Prezidentka Čaputová na obrane: Do boja s mimoriadnou situáciou sa zapojí aj armáda!

Od budúcej stredy (1. 4.) by mali podľa neho v rezorte obrany začať aj s testovaním. Prezidentka, ktorá je zároveň hlavnou veliteľkou OS SR, sa s Naďom ako novým ministrom obrany stretla na pôde rezortu prvýkrát od jeho vymenovania. Zhodli sa, že pri modernizácii armády bude treba naďalej klásť vysoké nároky na transparentnosť a efektivitu vynakladania finančných prostriedkov. Diskutovali aj potrebe opatrení vo Vojenskom spravodajstve.

Vojaci pomáhajú v mimoriadnej situácii

Vojaci pomáhajú v mimoriadnej situácii, napríklad v zmiešaných hliadkach pri nemocniciach či na hraniciach. Viacerým nemocniciam zapožičal rezort tiež vojenské stany a pred vojenskou nemocnicou v Ružomberku je rozložených 13 kontajnerov poľnej nemocnice.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Snažíme sa pomáhať širokospektrálne, od poskytnutia prepravných kapacít v rámci NATO programu SALIS, ako aj v rámci vykladania a distribúcie zdravotníckeho materiálu z letiska do centrálnych skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR a následne konečným užívateľom,“ povedal minister obrany. V civilných nemocniciach podľa Naďa pôsobí 28 vojenských lekárov, celkovo je k dispozícii viac ako 300 zdravotníkov.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Armáda začne testovať

Začiatkom budúceho týždňa by sa mal začať výcvik nových zdravotníkov v rámci projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy. OS SR sa zapoja aj do testovania. „Od stredy by sme mali testovať približne sto ľudí denne," priblížil Naď. Zdôraznil tiež, že rezortu obrany sa podarilo zabezpečiť 30.000 kusov FFP3 respirátorov, ktoré budú poskytnuté všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Minister obrany predstavil tiež tri krízové scenáre. Prvý zahŕňa izoláciu ľudí. Karanténu by OS SR mohli realizovať vo výcvikovom areáli na Lešti. Sedemsto ľudí by bolo ubytovaných v rámci murovaných kapacít, zvyšok by bol v stanoch. Celková kapacita je viac ako 2000 pacientov. Zároveň je pripravený scenár "kuriér", ktorý už realizujú. Zahŕňa rozvoz materiálu na základe požiadaviek orgánov štátnej správy. Scenár na možné uzavretie mesta či obce sa ešte pripravuje.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Výcvikové aktivity sa utlmili

Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko informoval, že v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 museli OS SR utlmiť výcvikové aktivity. Zároveň však deklaroval, že svoje základné úlohy naďalej plnia. Naď priblížil, že v prípade vyhlásenia núdzového stavu aj pre OS SR by mali byť povolávaní do služby vojaci zo záloh. Zamerať by sa mali na ľudí, ktorí skončili v armáde v posledných rokoch, majú ešte platné certifikáty a disponujú konkrétnou spôsobilosťou. Ako načrtol Zmeko, vyplniť by mohli kľúčové posty, napríklad systémových inžinierov, špecialistov logistiky či operátorov.