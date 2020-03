Podpredsedov NRSR budú poslanci voliť na schôdzi v piatok aj v pondelok

BRATISLAVA - Novozvolení poslanci Národnej rady (NR) SR si na piatkovej (20. 3.) ustanovujúcej schôdzi zvolia okrem predsedu parlamentu aj dvoch podpredsedov. V piatok tiež podá demisiu dosluhujúca vláda, prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje novú v sobotu (21. 3.). Zvyšných dvoch podpredsedov NR SR by mali poslanci zvoliť v pondelok (23. 3.), kedy už nominant Smeru-SD Peter Pellegrini nebude premiérom. Predstavitelia parlamentných hnutí a strán o tom hovorili na utorkovom poslaneckom grémiu.

Líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením novej vlády, nechcel povedať, koho hnutie nominuje na post podpredsedu parlamentu. Rozhodnúť by o tom podľa jeho slov mali novozvolení poslanci za hnutie.

Strana SaS by mala za podpredsedu parlamentu nominovať Martina Klusa. Jeho nomináciu schválila podľa šéfa liberálov Richarda Sulíka Republiková rada SaS. Nemusí to však znamenať, že bude nominovaný. V hre by mala byť totiž možnosť, že Klus bude štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí.

Šéf Smeru-SD Robert Fico potvrdil, že jeho strana navrhne na post podpredsedu dosluhujúceho premiéra Petra Pellegriniho. Predsedom Národnej rady SR by mal byť líder Sme rodina Boris Kollár. Podpredsedom parlamentu za stranu Za ľudí by mal byť Juraj Šeliga. Jeho nomináciu však podpredsedníčka strany Veronika Remišová potvrdiť nechcela.

Na utorkovom poslaneckom grémiu sa predstavitelia parlamentných hnutí a strán rozprávali aj o prerozdelení pozícií v jednotlivých parlamentných výboroch. Dvanásť predsedníckych pozícií má obsadiť budúca koalícia, budúce opozičné strany Smer-SD a ĽSNS si rozdelia sedem výborov, z toho päť kontrolných.