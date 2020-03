KORONAVÍRUS To snáď nie je možné! Slováci sú nepoučiteľní, rázny zákrok starostu

PLAVECKÉ PODHRADIE - Zdá sa, že Slováci váźnosť situácie stále nepochopili. Namiesto toho, aby sedeli doma a neohrozovali seba ani ostatných, húfne chodia na turistiku či do parkov, kde sa zdržiavajú vo veľkých skupinách.

Vydržať niekoľko dní či týždňov medzi štyrmi stenami je skutočne náročné, avšak v momentálnej situácii je to najlepšie rozhodnutie. Zdá sa však, že mnohí Slováci stále nepochopili vážnosť situácie. Napríklad v Plaveckom Podhradí musel zasiahnuť starosta spolu s policajtmi, ktorí otáčali autá naspäť.

"Vážení návštevníci! Verím, že nás to všetkých do prírody láka, ale chcel by som na Vás apelovať, že naozaj dodržujme pravidlá ktoré sú nariadené v Slovenskej republike. Dnes som musel za asistencie polície SR otáčať množstvo aut v Plaveckom Podhradí. Značky áut boli z celého Západného a Stredného Slovenska. Množstvo ľudí chcelo dnes navštíviť Plavecký hrad," napísal starosta na stránke na sociálnej sieti.

"Žiadam Vás a zároveň aj prosím rešpektujte nariadenia ústredného krízového štábu SR a zostaňte doma!!! Neohrozuje seba a ani iných. Starosta obce Plavecké Podhradie. Chcem vás poprosiť o zdieľanie príspevku," dodal.