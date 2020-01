Na Slovensko sa valí rekordne vysoký tlak: Varovanie! Toto nám hrozí

BRATISLAVA - Bolí vás hlava alebo muži nezvládate takú fyzickú námahu ako inokedy? Môže byť za tým nezvyčajný vysoký tlak vzduchu, ktorý trápi Európu a má byť citeľný až do stredy.

Vysoké tlakové výše sú podľa odborníkov charakteristické skôr pre letné alebo jesenné obdobie. Ako uvádza český meteorológ Rudolf Kovařík pre novinky.cz, "nestáva sa to často, aby bol takto vysoký tlak vzduchu. Ja sa môžem do svojich záznamov dostať najviac tridsať rokov späť, ale na takto vysoký tlak som nenarazil." Najlepšiu predpoveď nájdete na predpovede.topky.sk Včera stúpal tlak na našom území až nad hranicu 1045 hPa, pričom dnes môže vyjsť až k hodnote 1050 hPa. Podľa iMeteo.sk by malo ísť o najvyššie januárové hodnoty atmosferického tlaku po roku 1951 na našom území. "Vtedy v Hurbanove vystúpil tlak na 1045 hPa," uviedli s tým, že táto hodnota bude zrejme prekonaná. Absolútny rekord však padol v roku 1907, kedy sa tlak vzduchu na našom území pohyboval až okolo 1055 hPa. Čo môže spôsobiť tlaková výš?

Vysoký atmosferický tlak sa podľa českého meteorológa môže prejavovať tým, že dámy môže bolieť hlava, a dosť nepríjemne. Striedanie nadmorských výšok v kombinácii s alkoholom môže byť nepríjemné pre ľudí so srdcovým ochorením, uvádza meteorológ. "Nie je to nič fatálneho, ale tie prejavy to sprevádza," doplnil, pričom popísal najčastejšie prejavy, ktoré ľudia pociťujú.

Zdroj: gettyimages.com