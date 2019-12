Chcete si Vianoce užiť v príjemnej atmosfére? Prinášame vám skladby, ktoré si rozhodne nepúšťajte

BRATISLAVA - Každý rok pred Vianocami vychádzajú rebríčky najkrajších vianočných piesní. My sme sa tento rok rozhodli, že vám dáme tipy, čo rozhodne na Štedrý večer nepustite rodine, prípadne iným hosťom.

Už mesiac pred najkrajšími sviatkami roka nás zovšadiaľ prenasledujú vianočné pesničky. Klasiky ako Last Christmas pozná určite každý a väčšina z nás si ich aj s radosťou vypočuje. Čo však rozhodne nepatrí k vianočnej pohode? Prinášame vám TOP 6 skladieb, ktoré sa podľa nás nehodia k vianočnej atmosfére s rodinou.

6. Piesne, v ktorých sú vulgarizmy

Do tejto kategória patrí v podstate skoro všetko zo slovenského rapu. Ukážkovým príkladom je Patrik Rytmus Vrbovský, ktorý si škaredé slovíčka v textoch neodpustí. Vianoce patria najmä deťom a rodine a určite sa nechcete červenať napríklad pri takomto niečom.

5. Letné piesne

K Vianociam patrí sneh a aj napriek tomu, že ho vonku nevidíme už nejaký ten piatok, môžme si zimnú atmosféru naladiť počúvaním piesní. Nikto by však asi pri rozbaľovaní darčekov nechcel počuť zlú španielčinu (po)letného hitu, akým je napríklad tento počin.

4. "Hejterské" piesne

Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Po celý rok sme sa stretávali s negatívnymi správami a na Štedrý deň by sme mali byť plný optimizmu a dobrej nálady. K tej vám rozhodne neprispeje negatívna pieseň od slovenskej kapely, ktorá má svoju slávnu éru dávno za sebou.

​3. "Satanské" piesne

V prípadoch, že máte veľký zmysel pre humor a ste na rovnakej hudobnej nôte s rodinou a kamarátmi, je táto kategória úsmevná. Ak k vám však príde na návštevu babička, rozhodne sa vyhnite tomu, že vám v pozadí bude hrať napríklad toto.

2. Lacné piesne

Sex, sex a ešte raz sex. Obľúbená téma niektorých hudobníkov, no k Vianociam rozhodne nepatria "lacné" rýmy a vulgárne prirovnania.

1. Vianočné katastrofy

Rebríček rozhodne uzatvára prespievaná pieseň We are the world od rôznych slovenských umelcov. Táto skladba si získala toľko negatívnych ohlasov, že z internetu po niekoľkých dňoch zmizla. Zachovali sa však jej rôzne verzie.